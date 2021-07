Humberside, Großbritannien (ots/PRNewswire) - Die Polizei von Humberside hat sich für NicheRMS365 entschieden, da die Behörde ein organisationsweites Geschäftsmigrationsprogramm einleitet, um die gesamte Bandbreite der NicheRMS365-Polizeiplattform einzusetzen.NicheRMS365 ermöglicht die Verwaltung, Verarbeitung und gemeinsame Nutzung von Informationen, so dass die Polizei von Humberside einen besseren Überblick über gefährdete Personen hat, um Verbrechen zu verhindern und aufzudecken, Täter vor Gericht zu bringen und die Sicherheit der Gemeinde zu erhöhen.NicheRMS365 deckt die gesamte Bandbreite des polizeilichen Informationsmanagements in einer einzigen Plattform ab und bietet den 3500 vereidigten Humberside-Beamten und -Mitarbeitern eine fokussierte operative Sicht für jede kritische polizeiliche Situation, um die Sicherheit der Bürger zu erhöhen.NicheRMS365 bietet die operative Fähigkeit, die Beamte benötigen, um von jedem Ort und auf jedem Gerät zu arbeiten. Die Polizei von Humberside wird in der Lage sein, eine nahtlose Erfahrung zu machen, indem sie gleichzeitig die Funktionalität sowohl des Microsoft 365-Produktsets als auch der NicheRMS365-Plattform nutzt.Mit NicheRMS365 kann die Polizei von Humberside die täglichen Geschäftsprozesse rationalisieren und die Vorteile einer einzigen Dateneingabe mit einer kräfteübergreifenden Datenfreigabe zur Vermeidung von Duplikaten nutzen. Weitere Vorteile von NicheRMS365 sind:- Flexibilität: Mit NicheRMS365 haben Beamte und Mitarbeiter sofortigen Zugriff auf wichtige polizeiliche Informationen, unabhängig von ihrem Standort.- Technische/funktionelle Stabilität: NicheRMS365 bietet eine äußerst zuverlässige und sichere Betriebsplattform, die alle Anforderungen der Polizei von Humberside an das Records Management unterstützt: Verbrechensaufklärung, -aufzeichnung und -untersuchung, Custody Management, Property and Forensics Management, Case Management und Safeguarding and Vulnerability Management. Zusätzlich bietet NicheRMS365 Funktionen für Reporting, Tasking, Briefing und Mobilität, um Polizeibeamte an vorderster Front weiter zu unterstützen.- Operative Effizienzen: NicheRMS365 vereinfacht die Dateneingabe durch unsere einzigartigen Guided-Entry-Funktionen und bietet schnelle, genaue Berichte, die für die Mitarbeiter einfach zu erstellen sind. Unsere Leitfadenfunktion ist sensibel für den zu bearbeitenden Vorfall und passt sich entsprechend den Datenerfassungsanforderungen verschiedener Vorfallsklassifizierungen an.Niche ist stolz darauf, die Mission der Polizei von Humberside zu unterstützen, "sichere und starke Gemeinschaften zu schaffen, in denen die Menschen wissen, wie sie sich schützen können und in der Lage sind, informierte Entscheidungen zu treffen."Informationen zu NicheRMS365Bei Niche konzentrieren wir uns auf den Informationsbedarf von Mitarbeitern an vorderster Front, wenn Sekunden zählen. Die responsive NicheRMS365-Benutzeroberfläche bietet eine konsistente, intuitive Benutzererfahrung auf Telefon-, Tablet-, Laptop- und Desktopgeräten, sodass Agenturen einfach einmal trainieren und überall nutzen können - auf jedem Gerät.NicheRMS365 ist die erste mobile Plattform, die den Standard für Polizei-RMS weltweit setzt und 162.000 vereidigte Beamte in Großbritannien, den Vereinigten Staaten, Kanada und Australien bedient. Es ist die am besten konfigurierbare, leistungsfähigste und angesehenste RMS-Plattform der Welt.Vereinbaren Sie eine Demonstration, um die Möglichkeiten von NicheRMS365 für Ihre Agentur zu entdecken unter: www.NicheRMS.com.Für weitere Informationen:Mike Gardner+44 1656 661774Mike.Gardner@NicheRMS.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1041214/Niche_Technology_Logo.jpgOriginal-Content von: Niche Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144353/4979700