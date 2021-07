Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt. Sichere Anlagen wurden aufgrund der trüben Aktienmarktstimmung gesucht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) kletterte um 0,28 Prozent auf 134,48 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen fiel auf 1,24 Prozent.Auf der Stimmung an den Aktienmärkten lasteten vor allem Regulierungen in China. Nach der Technologiebranche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...