Über die von Mary Kay gesponserten Doctoral Dissertation Awards erhalten Doktoranden Stipendien, um ihre Ziele für Beruf und Bildung in marketingbezogenen Bereichen voranzubringen

Mary Kay Inc., ein führendes Unternehmen, das sich für mehr Mitwirkungsmöglichkeiten für Frauen und die unternehmerische Tätigkeit von Frauen einsetzt, hat seine jahrzehntelange Unterstützung von Bildung und Forschung mit der Bekanntgabe der Gewinner der Mary Kay Doctoral Dissertation und Doctoral Dissertation Proposal Awards 2021 im Rahmen der im letzten Monat virtuell veranstalteten Jahreskonferenz der Academy of Marketing Science (AMS) fortgesetzt. Seit mehr als 25 Jahren verleiht das international tätige Kosmetikunternehmen diese Stipendien jährlich und gibt damit Doktoranden im Bereich Marketing Gelegenheit, ihre erfolgreich verteidigten Dissertationen vor ihren Mitstudierenden zu präsentieren. Die Finalisten werden jeweils auf der Jahreskonferenz der AMS auf Grundlage ihrer endgültigen Präsentationen ausgewählt.

AMS Mary Kay Doctoral Dissertation Awards were presented to six deserving winners at the 2021 AMS Annual Conference held virtually. (Graphic: Mary Kay Inc.)

Promotionsstudierende aus Programmen an jeder anerkannten Universität, Hochschule, Businessschule oder Managementschule weltweit können sich bewerben. Die Finalisten der Mary Kay Doctoral Dissertation und Doctoral Dissertation Proposal Awards 2021 sind:

Finalisten des Mary Kay Doctoral Dissertation Proposal Award 2021

Siegerin Luo Bowen, PhD-Kandidatin, University of Rochester, USA

2. Siegerin Aleksandrina Atanasova, PhD-Kandidatin, Royal Holloway University of London, Vereinigtes Königreich

3. Sieger Riley Krotz, PhD-Kandidat, University of Tennessee, USA

2021 Finalisten des Mary Kay Doctoral Dissertation Award

Siegerin Irene Nahm, PhD, University of Minnesota

2. Sieger Constant Pieters, PhD, Universität Tilburg, Niederlande

3. Sieger Victor Lima, PhD, York University, Kanada

"Mary Kay setzt sich für Chancen für mehr Mitwirkungsmöglichkeiten, berufliche Weiterentwicklung und Bildung weltweit ein", sagte Sheryl Adkins-Green, Chief Marketing Officer bei Mary Kay Inc. "Die Unterstützung von Marketingfachleuten über die Academy of Marketing Science Dissertation und Dissertation Proposal Awards ermöglicht es bemerkenswerten Menschen, zu glänzen und sich beruflich weiterzuentwickeln. Sie leisten enorme Beiträge zum Bereich Marketing, und wir fühlen uns geehrt, dass wir sie bei ihren Bestrebungen unterstützen können."

"Jedes Jahr erhalten wir Dutzende von Einreichungen für die Mary Kay Dissertation Awards von Marketingfachleuten, die sich beruflich weiterentwickeln wollen, und wir erhalten kritische Rückmeldungen von ihren Mitstudierenden, die damit zur Stärkung ihrer Dissertationen beitragen", sagte Julie Moulard, Präsidentin der Academy of Marketing Science. "Seit über zwei Jahrzehnten eröffnen die Dissertation Awards von Mary Kay Marketingfachleuten Gelegenheit zur Strukturierung und Feinabstimmung der Forschung, zur Vernetzung mit Branchenführern und zur Erhöhung der Sichtbarkeit unter ihren akademischen Kollegen. All das ist entscheidend für die weitere Konkretisierung ihrer Arbeit und die Veröffentlichung ihrer Ergebnisse in glaubwürdigen Marketingzeitschriften."

Klicken Sie hier für weitere Informationen über die Academy of Marketing Science Mary Kay Dissertation Awards.

Über Mary Kay

Mary Kay Ash war eine der ersten Frauen, denen es gelang, die "gläserne Decke" in der Wirtschaft zu durchbrechen. Sie gründete ihr Kosmetikunternehmen vor knapp 60 Jahren mit drei Zielen: lohnende Möglichkeiten für Frauen zu entwickeln, unwiderstehliche Produkte anzubieten und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Dieser Traum hat sich zu einem mehrere Milliarden Dollar schweren Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Außendienstmitarbeiterinnen in fast 40 Ländern entwickelt. Mary Kay investiert in die Wissenschaft hinter der Schönheit und in die Herstellung modernster Hautpflege, Farbkosmetik und Düfte und arbeitet mit Organisationen aus der ganzen Welt zusammen, um eine positive soziale Wirkung zu erzielen. Das Mary Kay Global Design Studio ist die hauseigene Kreativagentur, die als kreativer Inkubator für die Mode-, Designer- und Influencer-Kooperationen und Branding-Kampagnen von Mary Kay dient, um Produkt- und Verpackungsdesign sowie verbraucherorientierte digitale Innovationen zu verändern.

Über die Academy of Marketing Science

Die Academy of Marketing Science ist eine gemeinnützige internationale akademische Fachorganisation. Sie engagiert sich für die Förderung von hohen Standards und Exzellenz bei der Schaffung und Verbreitung von Marketingwissen und für die Förderung der Marketingpraxis durch das Einnehmen einer führenden Rolle innerhalb der Marketing-Disziplin auf der ganzen Welt. Die Akademie fühlt sich bei der Erfüllung dieses Auftrags höchsten ethischen Standards und kollegialer Zusammenarbeit verpflichtet.

