Mitten in der Aufholjagd nach dem Ende der Corona-Lockdowns trüben Lieferengpässe die Konjunkturaussichten. Die Probleme hängen mit der Pandemie zusammen, die in immer neuen Wellen über den Globus rollt. So stehen bei vielen Autobauern Bänder still, weil Computer-Chips aus Asien fehlen.

