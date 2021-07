Der Spieleentwickler Activision Blizzard hat ein Problem. In der vergangenen Woche reichte das California Department of Fair Employment and Housing eine Zivilklage gegen Videospieleproduzenten ein, da das Unternehmen weibliche Angestellte bei der Bezahlung und Beförderung angeblich diskriminierte. Mit der Darstellung der eigenen Sichtweise löste Activision Blizzard nun einen regelrechten Shitstorm ausNach einer zweijährigen Untersuchung erhob das California Department of Fair Employment and Housing ...

Den vollständigen Artikel lesen ...