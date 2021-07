Beijing (ots/PRNewswire) - Am 22. Juli fand das "2021 China Gazelle and Future Unicorn Selection Event" in Peking statt. Der chinesische Business Accelerator TOJOY und das Finanzforschungsinstitut Hurun waren Mitveranstalter der Veranstaltung, an der Akademiker, Medienvertreter und Geschäftsleute aus verschiedenen Branchen teilnahmen.In seiner Eröffnungsrede sagte Rupert Hoogewerf, Chairman und Chief Research Officer von Hurun Report, über die Erstellung der Listen: "Unser Ziel ist es, Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial und innovativen Modellen zu finden... Gazellenunternehmen, die hoffen, in nur drei Jahren zu Einhörnern zu werden. Unsere Auswahlkriterien für die Liste basieren auf den jüngsten Entwicklungstrends von Gazellenunternehmen."Laut Hoogewerf erfinden oder integrieren solche Unternehmen häufig innovative Technologien, die es ihnen ermöglichen, ein schnelles Wachstum aufrechtzuerhalten, vorausgesetzt, sie verfügen über die richtige Finanzierung und geeignete Partnerschaften."Erfolgreiche Gazellenunternehmen ergreifen die Initiative, um mit der Tradition zu brechen, und agieren mit Agilität, Innovation und Respekt für die Bedürfnisse des Marktes auf ihrem Weg zum Einhornstatus."Ge Jun, CEO von TOJOY Global, sprach ebenfalls auf der Veranstaltung. "Einhorn- und Gazellenunternehmen stellen einen neuen wirtschaftlichen Wachstumsmotor dar, der auf innovativen Geschäftsmodellen und Marktstrategien basiert", erklärte Ge. "Unternehmen in diesen Kategorien sind besonders vielversprechend für die Förderung der regionalen Wirtschaftsentwicklung und die Führung von Entwicklungsclustern während Chinas 14. Fünfjahresplan."Laut Ge wurde das Programm ins Leben gerufen, um maßgebliche Listen von vielversprechenden Unternehmen zu erstellen, damit diese die Eigentümer von Geschäftsressourcen besser auf sich aufmerksam machen können. Die Listen sollen dazu beitragen, dass ein Kontakt zu den besagten Eigentümern von Ressourcen hergestellt werden kann, um die nächste Entwicklungsstufe dieser vielversprechenden Unternehmen mit "China-Geschwindigkeit" einzuleiten.Huruns CEO und Group Publisher Lü Nengxing drückte seinen Optimismus über die Zusammenarbeit mit TOJOY aus."Dies ist das dritte Jahr, in dem Hurun die China Gazelle Enterprise List veröffentlicht, und dieses Jahr haben wir mit TOJOY einen großartigen Partner dabei", erläuterte Lü."Wir freuen uns darauf, die hier ausgewählten Unternehmen, die über ein hohes Wachstumspotenzial verfügen, mit den Geschäftsressourcen in Kontakt zu bringen, die sie benötigen, um in dieser neuen Ära zu wachsen."Die Aufnahme in die "Gazelle und Future Unicorn Enterprise Lists" durch die Teilnahme von TOJOY einen Mehrwert für wachsende Unternehmen haben. Über 1,2 Millionen registrierte vermögende Unternehmer nutzen die TOJOY-Plattform, um mit innovativen neuen Unternehmen in Kontakt zu treten und Partnerschaften oder Investitionsmöglichkeiten zu finden. Wachsende Unternehmen, die auf der Plattform gelistet sind, können dann durch diese Partnerschaften auf eine Vielzahl von Geschäftsressourcen zugreifen.Die Reputation und die Fähigkeiten von Hurun und TOJOY bilden die Basis, die die Organisationen für eine "Strong Endorsement + Strong Empowerment"-Strategie nutzen. Unternehmen, die auf der Liste stehen, profitieren nicht nur von Huruns weithin anerkannter Publikation, sondern auch von dem Zugang zu Ressourcen und Beziehungen sowie professionellen Dienstleistungen, die TOJOY bietet.Der Vorsitzende der TOJOY Consulting Group, Li Shengfeng, präsentierte einen Forschungsbericht des TOJOY-Forschungsinstituts über das chinesisch-amerikanische Einhorn-Umfeld. Der Bericht hob den Fokus der Veranstaltung auf Hightech-Unternehmen hervor, die im digitalen Bereich innovativ sind.Viele innovative Unternehmen wachsen in ganz China. Hurun und TOJOY hoffen, dass die "China Gazelle und Future Unicorn Enterprise Lists" als Maßstab für wachstumsstarke Unternehmen aus dem ganzen Land dienen und zu einer weiteren Entwicklung der Hightech-Industrie führen. An der Veranstaltung nahmen auch der geschäftsführende Partner von PricewaterhouseCoopers, Jiang Chun, der Partner und Vizepräsident der New Wave Media Group, Wang Xingdi, der Vizepräsident der Beijing Venture Capital Association und Partner des Beijing Huijin Chuangfu Investment Fund, Qu Jinglu, der Executive Dean der 21st Century Baifu Academy, Tong Longjun, und der Vorsitzende der TOJOY Shared Internet Technology Group, Zhou Zhonghua, teil.