ExaGrid, die branchenweit einzige Tiered-Backup-Storage-Lösung, teilte heute mit, dass das Unternehmen in sechs Kategorien für die 18. jährlich vergebenen Storage Awards nominiert wurde. ExaGrid ist Finalist in den Kategorien "Enterprise Backup Hardware Company of the Year", "Storage Innovators of the Year", "Immutable Storage Vendors", "Storage Performance Optimisation Company of the Year", "Storage Product of the Year" und "Storage Company of the Year". Die Abstimmung zur Ermittlung des Gewinners in jeder Kategorie läuft und endet am 8. September 2021. Die Gewinner der diesjährigen Awards werden im Rahmen des "The Storries XVIII"-Festakts am 22. September 2021 in London bekannt gegeben.

"Wir fühlen uns geehrt durch unsere Nominierung in sechs Kategorien", so Graham Woods, ExaGrids, Vice President of International Systems Engineering. "Nachdem die Preisverleihungszeremonie im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie nicht stattfinden konnte, ist es eine besondere Freude, in diesem Jahr persönlich teilnehmen zu dürfen. Es wird erfrischend sein, im September gemeinsam mit anderen Branchenführern zu feiern und bekannte Gesichter in London wiederzusehen."

Zu Beginn des Jahres hat ExaGrid eine neue Reihe von Tiered Backup Storage-Lösungenauf den Markt gebracht, darunter EX84 die bisher größte Speicherkomponente. Das kapazitätsstärkste ExaGrid-System umfasst 32 EX84-Komponenten und kann Komplett-Backups von bis zu 2,69 PB mit 43 PB logischen Daten speichern. Damit ist es das branchenweit größte erhältliche System. Neben der höheren Speicherkapazität ist die neue EX84 im Vergleich zum Vorgängermodell EX63000E rund 33 effizienter in einer Rack-Bereitstellung. Die EX-Produktreihe von ExaGrid ist für die Kategorie "Storage Product of the Year" nominiert.

Die Nominierung in der Kategorie "Immutable Storage Vendors" würdigt die Retention Time-Lock-Funktion von ExaGrid, die es Unternehmen ermöglicht, eine Sperrzeit einzurichten, um die Verarbeitung von Löschanforderungen im Retention Tier zu verzögern, da diese Tier nicht mit dem Netzwerk verbunden und somit für Hacker unzugänglich ist. Die Retention Time-Lock-Lösung von ExaGrid setzt auf eine netzwerkunabhängige Tier, verzögerte Löschung und unveränderliche Objekte, die nicht modifiziert werden können, und erlaubt ExaGrid-Kunden, ihre Daten nach einem Ransomware-Angriff wiederherzustellen.

"Viele Unternehmen sichern ihre Infrastruktur zum Schutz vor Ransomware-Angriffen ab", berichtet Bill Andrews, President und CEO bei ExaGrid. "Die Retention Time-Lock-Funktion von ExaGrid kann einen Angriff nicht verhindern, aber sie kann dabei helfen, die Folgen eines Angriffs zu begrenzen, indem sie Unternehmen ermöglicht, die zuletzt gespeicherten Daten wiederherzustellen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Primärspeicher und anderen Speichersystemen mit Netzwerkanbindung gelöscht oder verschlüsselt wurden. Wir sind sehr erfreut über die Nominierung in der Kategorie "Immutable Storage Vendors" und die Anerkennung für diese Funktion."

ExaGrid stellt Tiered Backup Storage mit einer Frontend-Disk-Cache-Landing Zone bereit, der Performance Tier, die Daten für extrem schnelle Backups direkt auf der Festplatte ablegt und wiederherstellt, um so den Zeitaufwand für Wiederherstellungen und VM-Boots zu minimieren. Die Daten für die Langzeitspeicherung werden in einem mehrstufigen deduplizierten Daten-Repository, der Retention Tier, gespeichert, um die benötigte Speicherkapazität und die daraus resultierenden Kosten zu reduzieren. Dieser zweistufige Ansatz ermöglicht die höchste Backup- und Wiederherstellungsleistung bei optimaler Speicherkosteneffizienz.

Darüber hinaus bietet ExaGrid eine Scale-Out-Architektur, bei der Appliances auf unkomplizierte Weise hinzugefügt werden können, um wachsenden Datenmengen gerecht zu werden. Jede Appliance umfasst Prozessor, Speicher und Netzwerkanschlüsse, so dass bei zunehmenden Datenvolumen alle erforderlichen Ressourcen zur Aufrechterhaltung eines Backup-Fensters von fester Länge verfügbar sind. Dieser Scale-Out-Speicheransatz macht teure Hardware-Upgrades überflüssig und ermöglicht Kombinationen von Appliances unterschiedlicher Größe und Modelle im selben Scale-Out-System, wodurch Hardwareveralterung vermieden und IT-Investitionen geschützt werden.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing Zone, einem Langzeitaufbewahrungsspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid sorgt für besonders schnelle Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellung. Das Retention-Repository ist die kostengünstigste Lösung für die langfristige Speicherung. Seine Scale-Out-Architektur umfasst alle Geräte in einem Scale-Out-System und stellt auch bei steigenden Datenmengen ein Backup-Fenster mit fester Länge bereit, wodurch kostspielige Hardwareupgrades entfallen. ExaGrid stellt den branchenweit einzigen zweistufigen Backup-Speicheransatz mit einer netzwerkunabhängigen Schicht, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen bereit. Besuchen Sie uns auf exagrid.com oder bei LinkedIn. Sehen Sie selbst, was unsere Kunden in den Customer Success Stories über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid berichten, und warum sie nun beträchtlich weniger Zeit für Backups aufwenden.

