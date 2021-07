ANSCHNALLEN - ES GEHT LOS!: Nächste Top-News & hervorragende Einstiegschance! Schon sehr bald werden die dicken Gewinne eingestrichen!

Anzeige / Werbung

Rohstoffe drehen nach OBEN! Kupfer und Nickel haben den Anfang gemacht. Jetzt folgen die Edelmetalle!

TOP-Gold-Explorer trumpft abermals mit starken Bohrergebnnissen auf!

Hochgradige Gold-Ressourcen von schon mehr als 2 Millionen Unzen nachgewiesen!

Bewertung extrem günstig! Mit nur 25,- USD je Unze Gold im Boden deutlich unter dem globalen Durchschnitt von etwa 55,- USD je Unze Gold im Boden!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

stimmungstechnisch ist das Niveau bei den Edelmetallen derzeit überschaubar. Gefühlt, so war von Marktteilnehmern zu hören, sei man auf einem Mehrjahrestief angekommen. Das liest sich auch an vielen Goldaktien ab, die zum Großteil auf einem Niveau handeln, wie zuletzt als der Goldpreis zwischen etwa 1.450,- und 1.500,- USD je Feinunze notierte.

Und genau da liegt jetzt unsere Chance, als antizyklischer Anleger. Aktien kaufen, wenn sie keiner haben will und dann wieder verkaufen, wenn sie alle wollen. Genau diese Formel machte schon den Starinvestor Warren Buffett sehr reich!

Auch die "alten Hasen" im Goldsektor meinen, dass die Edelmetallmärkte schon sehr kurzfristig nach oben drehen, da die Stimmung mittlerweile wieder "unterirdisch" schlecht sei. Und immer dann, hätte der Markt gedreht! Auch unserer Meinung nach befindet sich der Wendepunkt vermutlich nur noch ein paar Tage entfernt!

Und bevor wenn dieser erreicht ist, muss man schon gute Werte mit extrem hohen Kurs-Potenzial, wie zum Beispiel Canagold Resources bereits im Depot haben, die übrigens erst gestern wieder hervorragende Bohrergebnisse präsentierten!

WKN: A2QJQ8 / TSX: CCM

Als goldenen Einstieg in ein riesiges Bohrprogramm kann man Canagold Resources (WKN: A2QJQ8)Bohrstart mit ruhigem Gewissen bezeichnen. Denn wie das Unternehmen gestern zeigte, hat man auch bei den Bohrlöchern fünf bis acht auf seinem 100 % unternehmenseigenen "New Polaris'-Goldprojekt im Nordwesten von British Columbia nahtlos an die vorherigen Treffer mit zum Beispiel 24,2 g/t Gold über 6,6 m und 15,8 g/t Gold über 13 m anknüpfen können.

Quelle: Canagold Resources

Zu den besten Bohrungen, der erst gestern gemeldeten Ergebnisse, gehören zweifelsfrei:

30,8 Gramm pro Tonne (g/t) Au über 3,9 m ab 433,6 m Tiefe in Bohrloch 21-1783E5, einschließlich 48,9 g/t über 1,8 m

16,0 g/t Au über 1,5 m ab 411,3 m Tiefe in Bohrloch 211873E6 und

11,6 g/t Au über 5,1m ab 464,9 m Tiefe in Bohrloch 21-1829E2

Mit "Infill'-Bohrungen die "abgeleiteten'-Ressourcen in die höherwertigen "angezeigten'-Ressourcen aufwerten und damit signifikanten Mehrwert für seine Aktionäre schaffen!

Ein Bohrprogramm, das zunächst wie ein riesiger Kostenblock anmutet, wirkt sich schon kurz bis mittelfristig als Kursbooster für die Aktionäre aus. Denn das 24.000 Bohrmeter, 47 Löcher, umfassende Explorationsprogramm beinhaltet sowohl "Infill'- wie auch "Step out'-Bohrungen, die sich in erster Linie auf die Gebiete fokussieren, wo bereits die Ressource der "abgeleiteten'-Kategorie im Adersystem "C West Main' nachgewiesen wurde.

Genau in diesem "Gold-Hotspot' werden nun zum einen "Infill'-Bohrungen niedergebracht, um die Bohrabstände auf nur noch 20 bis 25 m zu reduzieren, und zum anderen mittels zwei Tiefenbohrungen (jeweils rund 1.000 m) das abwärts gerichtete Potenzial in Tiefen unterhalb von 600 m zu testen!

Dazu sollte man wissen, dass auch die "Step-out-Tiefenbohrungen' schon Anfang August begonnen werden! Mit diesen Tiefenbohrungen stellt Canagold auch gleich einen neuen Rekord auf, da noch nie zuvor so tiefe Löcher in "New Polaris' gebohrt wurden!

Quelle: Canagold Resources

Für die Ermittlung der bisherigen "abgeleiteten'-Ressourcen wurde lediglich der Tiefen-Bereich zwischen 150 und 600 m bedingt berücksichtigt. Somit hat Canagold (WKN: A2QJQ8) ein hervorragendes Bohrprogramm ausgearbeitet, welches die als "abgeleitet' kategorisierten Ressourcenteile der vorläufigen wirtschaftlichen Erstbewertung ("PEA') aus dem Jahr 2019 in die hochwertige "angezeigte'-Kategorie aufwerten, die sodann in eine zukünftige Machbarkeitsstudie aufzunehmen.

Scott Eldridge, CEO und Direktor von Canagold sieht sein Unternehmen auf Kurs und sagte:

"Unsere "Infill'-Bohrungen liefern weiterhin beeindruckende hochgradige Goldabschnitte mit teilweise mehr als 50 g/t Gold und einer sehr guten Kontinuität der Mineralisierung. Alle bisherigen 2021 Bohrlöcher liegen innerhalb unseres "PEA'-Minenplans und unterstützen unser Ziel, die "abgeleiteten'-Ressourcen in die "angezeigte'-Kategorie umzuwandeln. Wir planen schon zu Beginn des kommenden Monats unser erstes tieferes "Step-out'-Bohrloch niederzubringen."

Quelle: Canagold Resources

Gut ist nicht gut genug! Diese "PEA' ist schon der Hammer!

Aber die die neue Studie wird erst richtig genial!

Nachdem sich auch dieses Mal wieder bestätigt, dass die "Infill'-Bohrlöcher weiterhin extrem gute Goldgehalte und mineralisierte Mächtigkeiten liefern können, wie es das geologische Modell vorhergesagt hat, wird das noch vorhandene Potenzial dieser hochgradigen Mineralisierung bei "C West Main' erst richtig deutlich, wenn man die Ergebnisse mit den vorherigen Bohrungen in Bezug auf die Gramm pro Meter (g/m)-Abschnitte vergleicht!

Erst bei diesem Vergleich erkennt man, dass der Durchstoßpunkt mit mehr als 7,5 g/m in die Parameter der Ressourcendefinition der "PEA' einfällt, bei einem bei einem "Cutoff'-Gehalt von 4,0 g/t und einer Mindestabbaubreite von 2 m! Damit handelt sich zweifelsfrei um ein sehr hochgradiges Projekt!

Wie sich das auf die schon vorhandene hervorragende "Preliminary Economic Assessment' ("PEA' / vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie) auswirken wird, lässt sich unschwer erahnen! Denn schon jetzt könnte Canagold theoretisch bei einem konservativ gerechneten Goldpreis von nur 1.500,- USD je Unze rund 80.000 Unzen Gold zu extrem niedrigen "AISC'-Förderkosten von etwa 510,- USD über mindestens 8,7 Jahre fördern. Der interne Zinsfuß nach Steuern liegt bei hohen 56 % während die anfänglichen Kapitalkosten bei extrem niedrigen etwa 111 Mio. USD liegen!

Quelle: Canagold Resources

Es ist unglaublich, bei einem Nettobarwert von 5 % ("NPV' 469 Mio. CAD) handelt Canagold bei weniger als 0,2x P/NAV oder anders ausgedrückt, mit einem mehr als 80 %igen Abschlag zum Projektwert, der allerdings durch das Bohrprogramm weiter deutlich steigen wird!

Extrem starker Newsflow bis in den Herbst hinein!

Auch wenn bis jetzt rund 36 % (17 Bohrlöcher) des 47 Löcher umfassenden Bohrprogramms abgearbeitet sind, wurden allerdings gerade einmal acht Bohrlöcher vom Labor ausgewertet und veröffentlicht! Das heißt also, dass noch 39 Bohrlöcher allein aus diesem Bohrprogramm sukzessive eintreffen werden, was den Investoren einen stetigen und zugleich spannenden Newsflow bis in den Herbst hinein bescheren sollte, der mitunter kursexplosiv sein kann!

Extrem vorteilhafte Aktienstruktur und deutlich zu niedrige Bewertung!

Canagold hat nur rund 70 Mio. Aktien ausstehen, von denen sich 40 % in den starken Händen vomRuffer Gold Fund, Bradford Cooke und dem legendäre Mineninvestor Eric Sprott befinden! Weiterhin hat das Unternehmen noch 11,2 Mio. Warrants und 3,5 Mio. Optionen ausstehen.

Investoren Highlights:

Quelle: Canagold und JS Research UG

Fazit: Den Canagold-Aktionären steht ein heißer Spätsommer bevor! Schnallen Sie sich an!

Aufgrund der bisherigen guten Bohrergebnisse aus "New Polaris', mit Gehalten von mehr als 30 g/t Gold in Tiefen bis rund 600 m, gehen wir davon aus, dass dies erst der Beginn einer Trefferserie ist, die sich durch die noch andauernden "Infill'-Bohrungen länger fortsetzen wird. Aber auch die deutlich tieferen "Step-out'-Bohrlöcher bringen unserer Meinung nach gewaltige "Sprengkraft" mit sich, da wir davon ausgehen, dass sich die hochgradige Mineralisierung noch deutlich weiter in die Tiefe fortsetzen wird als die "nur" rund 600 m, die bisher nachgewiesen wurden.

Erfahrungsgemäß setzen sich "mesothermale Goldsysteme' auch ab einer Tiefe von 600 m noch deutlich weiter fort, wie zum Beispiel eindrucksvoll die vergleichbare, hochgradige Goldmineralisierung im "Red Lake'-Gebiet (Ontario) zeigt!

Quelle: Canagold Resources

Denn im "Red Lake'-Gebiet wurde sogar in Tiefen von deutlich mehr als 2.200 m noch hochgradiges Erz abgebaut!!!

Somit ist Canagold Resources (WKN: A2QJQ8) projekttechnisch, aber auch managementtechnisch auf jeden Fall hervorragend aufgestellt, um deutlichen Mehrwert für seine Aktionäre generieren zu können! Zudem werden die Nevada-Projekte auf Optionsbasis betrieben, von denen Canagold zukünftig regelmäßige Einnahmen generieren kann. Allerdings wird es hier richtig interessant, wenn die Schmelzabgaben "fließen"!

Unserer Meinung nach baut sich bei Canagold (WKN: A2QJQ8) eine weitere "Bradford Cooke-Erfolgsstory' auf, die gerade rasant an Fahrtgewinnt! Denn auch Bergbau ist auf dem "New Polaris'-Projekt kein Fremdwort, da bereits früher bis in eine Tiefe von 150 m in drei Haupterzgängen etwa 245.000 Unzen Gold aus 740.000 Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Gehalt von 10,3 g/t Gold abgebaut wurde.

Sie sehen also, das Gesamtpaket bei Canagold Resources (WKN: A2QJQ8) stimmt, weshalb es sich lohnen sollte, sich diese Aktien ins Depot zu legen! Günstiger als jetzt wird man vermutlich auf absehbare Zeit nicht mehr kaufen können, da jeder weitere Bohrtreffer und das anschließende Ressourcenupgrade die Aktie sogar ganz schnell auf ein deutlich höheres Kursniveau treiben können! Durch die schlechte Stimmung im Goldmarkt ist für smarte Investoren bereits zum Einstieg geblasen worden!

Durch die hervorragenden Bohrergebnisse und die Top-Aussichten sollte nun jeder auch einige Canagold-Aktien im Depot haben! Die Zeit läuft - lange bekommen Sie diese Schnäppchen-Kurse nicht mehr! Handeln Sie trotz Urlaub zeitnah!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments!

Ihr JS Research-Team

Dieser Werbeartikel wurde am 27. Juli 2021 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt! Quellen: Canagold

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens Canagold zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktienbestände in Canagold behalten sich aber vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu kaufen und verkaufen. II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit Canagold und erhalten hierfür ein Entgelt.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens derzeit keine Aktien von Canagold halten aber weiterhin jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,XD0002058432,CA1368421014