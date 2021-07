EQS Group-News: RELIEF THERAPEUTICS Holdings AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Relief und AdVita schließt verbindliche Vereinbarung zum Erwerb aller ausstehenden AdVita Aktien durch Relief



28.07.2021 / 07:00



Relief und AdVita schließt verbindliche Vereinbarung zum Erwerb aller ausstehenden AdVita Aktien durch Relief Akquisition erweitert den Umfang der Enwicklung der inhalativen Formulierung von Aviptadil Genf, Schweiz, 28. Juli 2021 - RELIEF THERAPEUTICS Holding AG (SIX: RLF, OTCQB: RLFTF) ("Relief"), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das Patienten, die an schweren Krankheiten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf leiden, therapeutische Hilfe bieten möchte, gab heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung zum Erwerb aller ausstehenden Aktien der AdVita Lifescience GmbH ("AdVita") bekannt. AdVita ist ein in Deutschland ansässigen, in Privatbesitz befindlichen Pharmaunternehmen, das wirksame Produkte und Strategien zur Verbesserung der Behandlung und Diagnose seltener Lungenerkrankungen entwickelt. Mit der Übernahme erhält Relief weitere ausstehende Patentrechte, die die Spezifikationen für inhalative RLF-100TM-Formulierungen und die mögliche Anwendung von Aviptadil als inhalative Therapie zur Behandlung von Lungenkrankheiten wie das akute Atemnotsyndrom ("Acute Respiratory Distress Syndrom", ARDS), Lungensarkoidose und Checkpoint-Inhibitor-induzierte Pneumonitis (CIP). Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung zahlte Relief den AdVita-Aktionären für den Erwerb aller ausstehenden Aktien von Advita insgesamt 135.741.063 Relief Stammaktien, was basierend auf einem 60-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurs (Volume-Weighted-Average-Price, VWAP) der Relief Aktie ein Wert von EUR 25 Mio. darstellt. Darüber hinaus zahlt Relief, abhängig vom Erreichen bestimmter regulatorischer Ziele im Zusammenhang mit den Entwicklungsprogrammen von AdVita, Meilensteinzahlungen in Höhe von bis zu EUR 20 Millionen Euro. Jack Weinstein, Chief Financial Officer und Treasurer von Relief, sagte: "Wir sind hocherfreut, diese Akquisition abzuschließen, die Relief Zugang zu weiteren Patentrechten bezüglich der inhalativen Aviptadil-Formulierung gewährt. Darüber hinaus verfügt das AdVita-Team über eine starke Expertise mit diesem Wirkstoff, die bereits bei der Weiterentwicklung unserer Pläne zur Entwicklung der inhalativen Formulierung von RLF-100 zur Vorbeugung des COVID-19-bedingten ARDS sowie anderer potenzieller Lungenerkrankungen äußerst hilfreich war." Wolfgang Hoppe, Chief Executive Officer von AdVita, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, Teil des Relief-Teams zu werden und sind begeistert über die Zusammenarbeit zur Entwicklung von inhalativem Aviptadil mit dem Ziel, dieses Medikament Patienten mit Atemwegserkrankungen, für die dringend bessere Behandlungsoptionen benötigt werden, zur Verfügung zu stellen." Im April initiierten Relief und AdVita eine von Prüfärzten gesponserte Phase-2-Studie mit inhalativem Aviptadil zur Vorbeugung des COVID-19-bedingten akuten Atemnotsyndroms. Die Studie "Inhaled Aviptadil for the Prevention of COVID-19 Related ARDS" (NCT 04536350) ist eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-2-Studie, die an wichtigen klinischen Standorten in der Schweiz durchgeführt wird. ### ÜBER RELIEF Relief fokussiert sich primär auf klinische Projekte auf Basis von Molekülen, die bereits eine längere klinische Entwicklung und Anwendung am Patienten durchlaufen haben oder für deren Entwicklung es starke wissenschaftliche Gründe gibt. Der Lead-Wirkstoffkandidat von Relief, RLF-100 (Aviptadil), eine synthetische Form des vasoaktiven intestinalen Peptids (VIP), befindet sich in den USA in der späten klinischen Entwicklung zur Behandlung von COVID-19-bedingtem akutem Lungenversagen. Als Teil der Strategie zur Diversifizierung seiner Pipeline hat Relief im März 2021 eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung für die weltweite Entwicklung und Vermarktung von ACER-001 mit Acer Therapeutics geschlossen. ACER-001 ist eine proprietäre geschmacksneutrale und den Wirkstoff sofort freisetzende Pulverformulierung von Natriumphenylbutyrat (NaPB) zur Behandlung von Harnstoffzyklusstörungen und Leuzinose. Darüber hinaus bringt Reliefs kürzlich abgeschlossene Akquisition von APR Applied Pharma Research SA eine vielfältige Pipeline von vermarkteten Programmen sowie Programmen in der klinischen Entwicklung in das Unternehmen ein. RELIEF THERAPEUTICS Holding AG ist an der Schweizer Börse SIX unter dem Symbol RLF gelistet und wird in den USA an der OTCQB unter dem Symbol RLFTF gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.relieftherapeutics.com . Folgen Sie uns auf LinkedIn.

