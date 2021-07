Die Deutsche Börse hat im zweiten Quartal von den jüngsten Übernahmen profitiert. Die Nettoerlöse legten in den drei Monaten April bis Juni im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent auf 882 Millionen Euro zu, wie der im Dax (DAX 30) notierte Konzern am Dienstagabend in Frankfurt mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...