Der Fall Wirecard ist ein Debakel für Wirecard-Aktionäre, Anlegern ging sehr viel Geld verloren. Gibt es eine Chance auf Schadensersatz? Welche Möglichkeiten gibt, gegen Wirecard vorzugehen? Und wie kann eine Schadensersatzklage gegen Wirecard überhaupt erfolgreich sein? In diesem Video schauen wir uns an, worauf es für Wirecard-Aktionäre jetzt ankommt!Haben Wirecard-Aktionäre die Chance auf Schadensersatz? Einige Anwälte versprechen das. Doch was ist davon zu halten? Antworten auf diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...