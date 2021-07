Jadon Sanchos Transfer ist fix. Und früher oder später dürfte wohl auch Stürmerstar Erling Haaland zu einem noch größeren Club wechseln. Dennoch verfügt Borussia Dortmund nach wie vor über eine Vielzahl an hochtalentierten Kickern im Kader. Und nun kommt ein weiteres Offensiv-Juwel dazu. So ist der Kauf von Donyell Malen zu Borussia Dortmund nun endgültig perfekt. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, hat der niederländische Nationalspieler von der PSV Eindhoven einen langfristigen ...

