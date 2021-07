LIPPSTADT (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Hella hat im abgelaufenen Geschäftsjahr bei Umsatz und Ergebnis gegenüber dem coronabedingt schwachen Vorjahr deutlich zulegen können. Zwischen Juni 2020 und Ende Mai 2021 betrug der Umsatz 6,5 Milliarden Euro nach 5,7 Milliarden ein Jahr zuvor, wie der MDax -Konzern am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen in Lippstadt mitteilte. Der Scheinwerferspezialist steigerte das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 227 auf 510 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verdoppelte sich von 4,0 auf 8,0 Prozent. Hella liegt mit den vorläufigen Zahlen damit im oberen Bereich der eigenen Prognosen. Das Unternehmen habe sich auch weiter besser entwickelt als der Gesamtmarkt, hieß es. Vollständige Zahlen will Hella am 19. August vorlegen./men/jha/