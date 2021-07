OMV steigert erheblich das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten auf EUR 2,2 Mrd im ersten Halbjahr 2021

Mit EUR 2,2 Mrd generierte die OMV nicht nur das höchste Halbjahres CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten in ihrer langjährigen Geschichte, sondern konnte auch einen bisher unerreichten Halbjahres-Rekord-Cashflow aus der Betriebstätigkeit exklusive Net-Working-Capital-Positionen von EUR 3,4 Mrd erzielen - und dies trotz der herausfordernden COVID-19 Pandemie Zeiten. Allein die Hälfte dieses Ergebnisses kam von Chemicals & Materials.

Leistungskennzahlen Jänner bis Juni 2021*



Konzern

- CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten bei EUR 2.169 mn (+157%) Während Exploration & Production die Produktion ebenso wie die Verkaufsmengen leicht steigerte und von höheren Öl- und Gaspreisen profitierte, wurde das Refining & Marketing Geschäft von den Effekten der COVID-19 Maßnahmen und den höheren Rohölpreisen dominiert - dies führte zu geringeren Margen. Der Beitrag des Gasgeschäfts sank infolge eines schwächeren Speicher- und Stromgeschäfts. Ein starkes Polyolefin-Umfeld unterstützt durch signifikant höhere Margen und gestiegene Verkaufsmengen führte zu einem extrem starken Ergebnis von Chemicals & Materials.



- Den Aktionären des Mutterunternehmens zuzurechnender CCS Periodenüberschuss vor Sondereffekten EUR 1.067 Mio (+180%), CCS Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten EUR 3,26 (+180%)

- Bisher unerreichter Halbjahres-Rekord-Cashflow aus der Betriebstätigkeit exklusive Net-Working-Capital-Positionen von EUR 3.436 Mio (+171%)



- Organischer freier Cashflow vor Dividenden von EUR 1.479 Mio (+107%)



- CCS ROACE vor Sondereffekten bei 8% im ersten Halbjahr 2021

Exploration & Production

- Durchschnittlicher Brent-Preis auf USD 64,98/bbl (+62%) gestiegen

- Durchschnittlicher CEGH Gaspreis auf 21,48 EUR/MWh (+148%) gestiegen



- Produktion bei 492 kboe/d (+5%), dies war hauptsächlich bedingt durch die Produktion in Libyen auf voller Kapazität und der Inbetriebnahme neuer Gasfelder in Malaysia und Tunesien

- Produktionskosten auf USD 6,8/boe (+8%) gestiegen



- Gesamtverkaufsmenge an Kohlenwasserstoffen auf 458 kboe/d (+4%) erhöht



- Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 859 Mio, aufgrund einer sehr positiven operativen Entwicklung, unterstützt durch das günstige Marktumfeld



Refining & Marketing

- OMV Raffinerie-Referenzmarge Europa bei USD 1,94/bbl (-47%) hauptsächlich aufgrund der Effekte von COVID-19 Maßnahmen und gestiegener Rohölpreise



- Der Raffinerie-Auslastungsgrad Europa lag bei 83% (-3 Prozentpunkte), relativ stabil im Hinblick auf COVID-19 Auswirkungen

- Kraftstoff- und sonstige Verkaufsmengen Europa auf 7,33 Mio t (-3%) gesunken



- Erdgas-Verkaufsmengen auf 103,44 TWh (+29%) gestiegen, hauptsächlich aufgrund von höheren Verkaufsmengen in Deutschland und den Niederlanden



- CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten auf EUR 289 Mio (-52%) gesunken, da die COVID-19 Maßnahmen signifikant die Raffineriemargen und die Nachfrage belasteten sowie aufgrund eines schwächeren Beitrags aus dem Gasgeschäft



Chemicals & Materials

- Polyethylen-Referenzmarge Europa auf EUR 673/t (+104%) gestiegen Polypropylen-Referenzmarge Europa auf EUR 750/t (+75%) gestiegen Zurückzuführen ist dies hauptsächlich auf eine starke Nachfrage in den europäischen Märkten in Kombination mit einem sich verschärfenden Angebot-Nachfrage-Gleichgewicht



- Verkaufsmenge Polyolefine auf 2,95 Mio t (+3%) gestiegen Aufgrund der starken Nachfrage in den europäischen Märkten - insbesondere in den Bereichen Automotive und Healthcare

- Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 1.089 Mio, außerordentlich positives Polyolefin-Umfeld führte zu Rekordmargen und gesteigerten Verkaufsmengen. Zusätzlich unterstützte die Vollkonsolidierung der Borealis das Ergebnis.



Strategische Highlights



Juni:



* 8. Juni 2021: OMV und MOL Group einigen sich über den Kauf von OMV Slowenien durch MOL Group

* 3. Juni 2021: Ergebnisse der ordentlichen OMV Hauptversammlung 2021

* 1. Juni 2021: Alfred Stern zum neuen Vorstandsvorsitzenden und CEO der OMV bestellt



Mai:



* 31. Mai 2021: Erwerb der 51 % Anteile der OMV an Gas Connect Austria durch VERBUND abgeschlossen

* 19. Mai 2021: OMV Mitgliedschaften in Industrieverbänden im Einklang mit dem Pariser Abkommen - Bericht 2021



April:



* 26. April 2021: Vorstandsvorsitzender und CEO Rainer Seele wird Verlängerungsoption nicht in Anspruch nehmen

* 16. April 2021: OMV bestellt Martijn van Koten als neues Vorstandsmitglied für den Bereich Refining



März:



* 31. März 2021: Thomas Gangl wird neuer CEO von Borealis * 25. März 2021: Alfred Stern startet im April als OMV Vorstandsmitglied für Chemicals & Materials* 22. März 2021: Innovative, nachhaltige Technologie entwickelt von BASF und OMV: Produktionsstart neuer ISO C4 Anlage in Burghausen, Deutschland * 4. März 2021: OMV investiert in Biokraftstoffproduktion der 2. Generation



Februar:



* 24. Februar 2021: OMV und Post unterzeichnen Absichtserklärung für grünen Wasserstoff im Schwerlastverkehr* 15. Februar 2021: OMV und Kommunalkredit investieren in die Produktion von grünem Wasserstoff

* 4. Februar 2021: OMV: 2 Milliarden-Euro-Veräußerungsprogramm auf gutem Weg - zweites Veräußerungspaket angekündigt* 4. Februar 2021: OMV ändert Konzernstruktur und bestellt neues Vorstandsmitglied

Jänner:



* 20. Jänner 2021: Weitere Petrochemie-Investitionen in die Raffinerie Burghausen



*Die genannten Werte beziehen sich auf 1-6/21; als

Vergleichsgrößen dienen, sofern nicht abweichend gekennzeichnet, die Halbjahreswerte des Vorjahres



Hintergrundinformation:



OMV Aktiengesellschaft

Die OMV fördert und vermarktet Öl und Gas, sowie chemische Produkte und Lösungskonzepte in verantwortlicher Weise und entwickelt innovative Lösungen für eine Kreislaufwirtschaft. Mit einem Konzernumsatz von EUR 17 Mrd und einem Mitarbeiterstand von rund 25.000 (inkl. Borealis) im Jahr 2020 ist die OMV eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Exploration & Production verfügt die OMV über eine starke Basis in Mittel- und Osteuropa sowie ein ausgeglichenes internationales Portfolio mit Mittleren Osten & Afrika, der Nordsee, Russland und Asien-Pazifik als Kernregionen. 2020 lag die durchschnittliche Tagesproduktion bei 463.000 boe/d mit einem Schwerpunkt auf der Produktion von Erdgas. Im Bereich Refining & Marketing betreibt die OMV drei Raffinerien in Europa und hält eine Beteiligung von 15% an ADNOC Refining und ADNOC Global Trading, mit einer Gesamtkapazität von mehr als 500.000 bbl/d. Das Unternehmen betreibt etwa 2.100 Tankstellen in zehn europäischen Ländern. Die OMV verfügt über Gasspeicher in Österreich sowie Deutschland. Im Jahr 2020 hat die OMV rund 164 TWh Erdgas verkauft. Im Bereich Chemicals & Materials ist die OMV gemeinsam mit ihrer Tochtergesellschaft Borealis einer der global führenden Anbieter fortschrittlicher und kreislauforientierter Polyolefinlösungen und europäischer Marktführer in den Bereichen Basischemikalien, Pflanzennährstoffe und mechanisches Recycling von Kunststoffen. Gemeinsam mit ihren zwei wichtigen Joint Ventures - Borouge (mit der Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC, in den Vereinigten Arabischen Emiraten) und Baystar (mit Total, in den USA), liefert Borealis Produkte und Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt. Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil der OMV Unternehmensstrategie. Die OMV unterstützt den Übergang zu einer CO2-ärmeren Wirtschaft und hat messbare Ziele für die Reduzierung der CO2-Intensität und die Einführung neuer Energie- und petrochemischer Lösungen festgelegt.



