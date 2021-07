Neukunden, Kunden ohne Depot sowie inaktive Bestandskunden handeln Wertpapiere über den Börsenplatz Tradegate ohne Gebühren Das hohe Interesse der Deutschen an Aktien und Wertpapieren hält bereits seit über einem Jahr an. Die Zahl der Aktionäre in Deutschland ist Statistiken zufolge seit Frühjahr 2020 deutlich angestiegen. Mit einem neuen Angebot senkt die Consorsbank die Einstiegsschwelle noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...