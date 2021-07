DGAP-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Dividende

Corporate News VIB Vermögen AG: Für das erstmalige Angebot der Aktiendividende entscheiden sich über 30 Prozent der Aktionäre Neuburg/Donau, 28. Juli 2021 - Mehr als 30 Prozent der Aktionäre der auf Entwicklung, Erwerb und Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierten VIB Vermögen AG haben von ihrem erstmaligen Wahlrecht für eine Aktiendividende Gebrauch gemacht. Damit verbleiben von der Gesamtausschüttung in Höhe von 20,7 Mio. EUR rund 4,5 Mio. EUR für weiteres Wachstum in der Gesellschaft. Mit der gestern erfolgten Eintragung in das Handelsregister erhöht sich das Grundkapital der VIB Vermögen AG entsprechend um 130.230 Aktien auf 27.710.009 Stückaktien. Das Unternehmen hatte für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 erstmalig seine Dividende als Wahldividende angeboten. Dabei konnten die Aktionäre wählen, ob sie sich für eine Bardividende in Höhe von 0,75 Euro je Aktie, den Bezug von neuen Aktien oder für eine Kombination aus beiden Möglichkeiten entscheiden. Die Bezugsfrist lief bis einschließlich 16. Juli 2021. "Wir freuen uns sehr, dass sich vom Start weg zahlreiche Aktionäre für die Aktiendividende entschieden haben und Kapital dadurch im Unternehmen belassen, das für weitere Investitionen zur Verfügung steht", sagt Martin Pfandzelter, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen AG. Auf der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung der VIB Vermögen AG hatte eine überwältigende Mehrheit von 99,96 Prozent dem gemeinsamen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zugestimmt, eine Dividende in Höhe von 0,75 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie wahlweise als Bar- oder Aktiendividende auszuschütten. Damit war die Dividende um gut sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr und bereits zum zwölften Mal in Folge gestiegen. Die Auszahlung der Bardividende wird am 29. Juli 2021 durch die depotführenden Kreditinstitute vorgenommen. Die Einbuchung der neuen Aktien in die Wertpapierdepots der Aktionäre sowie der erste Handelstag der neuen Aktien ist für den 2. August 2021 vorgesehen. Alle Unterlagen zur Aktiendividende wurden veröffentlicht unter https://www.vib-ag.de/aktiendividende. Kontakt



Profil der VIB Vermögen AG Die VIB Vermögen AG ist eine auf Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit nunmehr über 25 Jahren erfolgreich tätig ist. Der Fokus liegt auf Immobilien aus den Branchen Logistik/Light-Industry sowie Handel im wirtschaftsstarken süddeutschen Raum. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market). Das Geschäftsmodell der VIB basiert auf einer "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie: Zum einen erwirbt die VIB bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Zudem ist die VIB an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.

