Die Finanzaufsicht Bafin hat in dem Abschlussbericht des Leasingspezialisten GRENKE für das Jahr 2019 einige Fehler gefunden. Aus diesem Grund müsse der Bericht in vielen Punkten korrigiert werden, teilte das Unternehmen am Dienstagabend in Baden-Baden mit. Grenke steht seit Herbst vergangenen Jahres wegen Vorwürfen von Bilanztricksereien stark...

Den vollständigen Artikel lesen ...