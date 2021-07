DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Deutsche Bank hat im zweiten Quartal dank geringerer Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite und niedrigerer Kosten mehr verdient als in dem von der Pandemie geprägten Vorjahreszeitraum und die Erwartungen übertroffen. Die Erträge sanken allerdings leicht, weil das Investmentbanking nach dem Wachstum der vergangenen Quartale schwächelte.

Nachfolgend ein Vergleich der Zahlen zum zweiten Quartal mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q21 ggVj 2Q21 ggVj 2Q20 Erträge 6.238 -1% 6.030 -4% 6.287 Erträge Investmentbank 2.394 -11% 2.305 -14% 2.676 Erträge Sales & Trading (FIC) 1.811 -11% 1.743 -14% 2.030 Zinsunabhängige Aufwendungen 4.998 -7% 5.059 -6% 5.367 Zinsüberschuss 2.658 -14% -- -- 3.089 Kosten bereinigt 4.727 -6% 4.870 -3% 5.018 Risikovorsorge 75 -90% 174 -77% 761 Ergebnis vor Steuern 1.165 +637% 797 +404% 158 Ergebnis nach Steuern 828 -- 506 -- 61 Ergebnis nach Steuern/Dritten 795 -- 471 -- 28 Ergebnis je Aktie verwässert 0,20 -- 0,19 -- -0,15

AUSBLICK UNTERNEHMEN

MORPHOSYS (22:04)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q21 ggVj Zahl 2Q20 Umsatz 33 +79% 4 18 EBIT -56 -- 3 -50 Konzernüberschuss -68 -- 2 -53 Ergebnis je Aktie unverwässert -2,04 -- 3 -1,62

METRO (18:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum dritten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS)

. PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q20/21 ggVj Zahl 3Q19/20 Umsatz 6.010 +8% 6 5.568 EBITDA 272 +55% 6 176 EBITDA bereinigt 268 +53% 6 175 EBIT 82 -- 6 -21 Erg nach Steuern/Dritten* 7,0 -- 6 -140 Ergebnis je Aktie* 0,02 -- 6 -0,38

* fortgeführte Geschäfte

Weitere Termine:

07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1H, Werdohl

08:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 2Q, Augsburg

08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1H, London

08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Ergebnis 1H, London

08:00 GB/Rio Tinto plc, Ergebnis 1H, London

10:00 DE/Vantage Towers AG, Online-HV

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 2Q, New York

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 2Q, New York

13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 2Q, Oak Brook

13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 2Q, London

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q, Chicago

17:40 FR/Vivendi SA, Ergebnis 1H, Paris

17:45 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1H, Paris

18:05 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Ergebnis 1H, Paris

22:04 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q, San Diego

22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 2Q, Menlo Park

22:09 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q, Dearborn

22:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 2Q, San Jose

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Import-/Exportpreise Juni Importpreise PROGNOSE: +1,1% gg Vm/+12,4% gg Vj zuvor: +1,7% gg Vm/+11,8% gg Vj 08:00 GfK-Konsumklimaindikator August PROGNOSE: +0,5 Punkte zuvor: -0,3 Punkte - FR 08:45 Verbrauchervertrauen Juli PROGNOSE: 102 zuvor: 102 - US 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,00% bis 0,25% zuvor: 0,00% bis 0,25%

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.493,00 -0,3% E-Mini-Future S&P-500 4.385,00 -0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 14.909,75 -0,3% Nikkei-225 27.505,21 -1,7% Schanghai-Composite 3.363,07 -0,5% +/- Ticks Bund -Future 176,36 +2 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.519,13 -0,64 DAX-Future 15.539,00 -0,50 XDAX 15.551,46 -0,50 MDAX 34.931,25 -0,45 TecDAX 3.623,49 -0,57 EuroStoxx50 4.064,83 -0,92 Stoxx50 3.530,19 -0,51 Dow-Jones 35.058,52 -0,24 S&P-500-Index 4.401,46 -0,47 Nasdaq-Comp. 14.660,58 -1,21 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,34 +49

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem kaum veränderten DAX rechnen Marktteilnehmer für die Eröffnung am Mittwoch. Für Unsicherheit sorgen erneut die überwiegend schwächeren Vorlagen aus Asien. Dort befürchten die Investoren, die Regulierung der Technologiekonzerne könnte das Wachstum in China weiter bremsen. Daneben verunsichern auch die weiter steigenden Corona-Infektionszahlen die Anleger. "Während die Unternehmen ihre Vorsicht ablegen und die Ausblicke anheben, warnt das RKI vor der vierten Welle und will Gegenmaßnahmen", so ein Marktteilnehmer. Überdies wartet der Markt auf den Fortgang der Berichtssaison. Nach dem Börsenschluss in Europa steht dann das Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank im Blick. Marktteilnehmer erhoffen sich Hinweise, wann die US-Notenbank die Anleihenkäufe drosselt.

Rückblick: Leichter - Etwas gedrückt wurde die Stimmung von der andauernden Talfahrt der chinesischen Aktienmärkte. Daneben hielten sich die Anleger in Europa aber auch vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch zurück. In Europa verlor der Stoxx-Index der vom chinesischen Markt vergleichsweise stark abhängigen Auto-Aktien 1,5 Prozent. Ähnlich stark gaben die Stoxx-Indizes der Einzelhandelsaktien und der Technologietitel nach. Dagegen schlossen die Branchenindizes der Chemie-Titel und der Nahrungsmittel-Aktien etwas im Plus. Im DAX erholten sich SAP um 1 Prozent. Gestützt wurden sie von guten Zahlen von Dassault Systemes, der Kurs des Konkurrenten gewann zeitweise 5 Prozent und schloss schließlich 1,3 Prozent höher. Lagardere gewannen nach Vorlage überzeugender Zahlen 8,1 Prozent. LVMH (-0,6%) profitierten nur anfangs von den starken Zahlen des Luxusgüterkonzerns. Michelin (+0,2%) hat nach Aussage der Jefferies-Analysten ein starkes erstes Halbjahr abgeliefert. Die guten Zahlen von Logitech (-9,9%) wurden zu Gewinnmitnahmen genutzt.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Hinter SAP (+1%) stiegen Linde um 0,4 Prozent. Auf der anderen Seite gaben Delivery Hero um 3,1 Prozent nach und Infineon um 2,8 Prozent. Dürr gewannen knapp 10 Prozent, nachdem der Lackieranlagenhersteller die Prognosen angehoben hatte. Jungheinrich (+ 3,5%) profitierten von einer Kaufempfehlung durch Berenberg. Aurubis stiegen um 0,9 Prozent auf den neuen Rekordstand von 87,30 Euro. Siltronic wiederum fielen um 0,9 Prozent, der Aufbau eines neuen Werks in Singapur kostet zunächst Geld. Bei Morphosys (-9,3%) setzte sich die Baisse fort.

XETRA-NACHBÖRSE

Deutsche Börse wurden bei geringen Umsätzen 0,5 Prozent höher gestellt. Der Börsenbetreiber ist nach dem schwierigen Auftaktquartal im zweiten Quartal wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Der Jahresausblick wurde bestätigt. Metro stiegen um 1,7 Prozent, nachdem der Großhandelskonzern die Jahresprognose angehoben hatte. Für die Aktie der Deutsche Pfandbriefbank ging es um 6 Prozent nach oben. Auch hier wurde die Jahresprognose angehoben. Nemetschek verbesserten sich um 4,6 Prozent. Nach einem starken Wachstum im zweiten Quartal wurde der Jahresausblick angehoben. Nach einem starken ersten Halbjahr hat Eckert & Ziegler (+0,4%) die Jahresgewinnprognose um rund 20 Prozent erhöht. Der Finanzdienstleister Hypoport ist im zweiten Quartal kräftig gewachsen und hat seinen operativen Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Die Aktie gab im nachbörslichen Geschäft jedoch 3,6 Prozent nach. Grenke verloren 3 Prozent. Die Finanzaufsicht Bafin hat beim Leasingspezialisten ihre Prüfung des Jahresabschlusses 2019 abgeschlossen. Die bei der Prüfung festgestellten Fehler seien bereits rückwirkend im Konzernabschluss 2020 angepasst bzw. in laufender Rechnung berücksichtigt worden, hatte das Unternehmen mitgeteilt.

USA - AKTIEN

Leichter - Nach den jüngsten Rekordständen nahmen die Anleger Gewinne mit. Vor allem Technologiewerte standen unter Abgabedruck. Zudem rückte die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch in den Blick, was bei den Anlegern zu einer gewissen Risikoscheu führte. Zentrales Thema war aber die Bilanzsaison. Schon am Montag nach Börsenschluss hatte Tesla (-2,0%) über den Verlauf des zweiten Quartals berichtet. Der Hersteller von Elektroautos erzielte ein Rekordergebnis, das die Erwartungen der Analysten übertraf. Allerdings muss Tesla die Einführung seines Semi-Trucks verschieben. Intel präsentierte seinen Fahrplan für die Chipentwicklung bis 2025. Die Anleger zeigten sich nicht überzeugt, die Aktie verlor 2,1 Prozent. UPS (-7,0%) meldete einen höheren Gewinn als erwartet. Allerdings ging das Paketaufkommen im zweiten Quartal verglichen mit dem des Vorjahrs zurück. GE (+1,2%) hat auf bereinigter Basis besser als erwartet abgeschnitten und überraschte mit einem

