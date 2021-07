Gold-ETC - liquide und besichert

Gold hat zuletzt trotz anziehender Inflationsraten keine herausragende Performance vorgelegt, bleibt aber dennoch als Beimischung ein interessantes Instrument zur Diversifikation langfristig orientierter Portfolios. Wer auf hohe Liquidität und geringe Geld-Brief-Spannen Wert legt, den werden die direkten und indirekten Kosten eines Direktinvestments in Goldmünzen und Barren abschrecken - hier punkten ETCs außerdem durch Transparenz und universelle Einsetzbarkeit.

Grundsätzlich haben Emittenten bei der Absicherung von Gold-ETCs die Wahl zwischen der physischen Hinterlegung der Bestände bei einem Verwahrer oder sie stellen die Auszahlbarkeit der Gewinne sicher, indem Sie auf Derivate, wie etwa Gold-Futures setzen, was mit deutlich geringeren Transaktionskosten verbunden ist. In dieser Konstellation übernehmen Anleger wie bei Zertifikaten üblich ein Emittentenrisiko, welches aber durch eine Besicherung der ETCs (nahezu) ausgeschlossen werden kann.

Nicht physisch hinterlegt, sondern besichert

Die BNP Paribas hat für ihren Gold-ETC mit der ISIN DE000PS7G0L8 keine physischen Gold-Bestände hinterlegt, sondern geht stattdessen den Weg der Besicherung mit einem Treuhänder: Die Verwahrstellen-Tochter der Deutschen Börse AG, Clearstream Frankfurt AG überwacht die Sicherheitenstellung für das gesamte veräußerte ETC-Volumen. In der Regel wird das ausstehende Vermögen im ETC sogar übersichert hinterlegt (> 100 Prozent).

Ein ETC bezog sich bei Emission anfänglich auf 1/10 Feinunze Gold (31,1034768 Gramm). Da das Verwahrentgelt von derzeit 0,99 Prozent p.a. nur über das Bezugsverhältnis auf täglicher Basis entnommen werden kann, liegt dieses aktuell bei 0,0955. Die Partizipationsrate beträgt jedoch 1:1, was bedeutet, dass die Kursveränderungen des Referenzmarktes exakt nachvollzogen werden. Da Gold weltweit in US-Dollar abgerechnet wird, der ETC aber nicht währungsgesichert wird, übernehmen Anleger ein Wechselkursrisiko, das in der Aufwertung des Euro besteht. Der Spread des Produkts beträgt aktuell 0,36 Euro, was homogenisiert einer Spanne von 4,40 US-Dollar in der Feinunze Gold entspricht.

ZertifikateReport-Fazit: Der BNP Paribas Gold ETC gewährt kurz-, mittel- und langfristig orientierten Tradern und Anlegern einen einfachen, transparenten und liquiden Zugang zum Goldmarkt. Die klassischen Ausfallrisiken der Emittentin bestehen aufgrund der Besicherung nicht.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Gold oder von Anlageprodukten auf Gold dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de