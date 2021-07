Was tun im Sommer - An die Börse oder an den Baggersee gehen - Und um im Bild zu bleiben, wenn an die Börse, was genau sollte man dort tun - In dieser Episode kommen drei Experten zu Worte mit unbekannten und geheimen Top-Aktien. Sie alle haben viel Potenzial, sind günstig zu haben und unterbewertet - große Schätze also, die auch an vielbesuchten Börsen teilweise nur wenig beachtet werden. Einer, der es weiß, ist Volker Schilling, Vorstand der Greiff Capital Management in Freiburg. Doch bevor wir darauf schauen, ob Börse oder Baggersee die richtige Entscheidung wäre, möchte ich ihn einen Blick auf das 1. Halbjahr 2021 an den Börsen werfen lassen. Herr Schilling, wie lief es aus Ihrer Sicht -