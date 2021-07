Nvidia hat am 19. Juli nach US-Börsenschluss erneut einen Aktiensplit vollzogen. Aktionäre erhielten für jede Aktie drei zusätzliche Anteilsscheine. Der Kurs sank entsprechend von 751 US-Dollar auf 185 US-Dollar. So sollen mehr Kleinanleger die Möglichkeit haben bei dem Tech-Unternehmen einzusteigen. Bei den Smartbroker-Kunden war das Papier neu unter den Most Actives. Die Nvidia-Aktie hatte sich seit dem letzten Tiefpunkt im März 2020 zeitweise mehr als verdreifacht. Laut Bank of Amercia bietet Nvidia "überlegenes langfristiges Wachstumspotenzial in unausgereiften Märkten". Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://www.youtube.com/c/wallstreetonlineTV?subconfirmation=1 - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: Instagram: https://www.instagram.com/wallstreetonline/ https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag