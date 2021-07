The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.07.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.07.2021ISIN NameDE000NLB25P8 NORDLB 2 PH.BD. 31/18DE000A2GSGZ7 IKB DT.IND.BK.MTN 18/21CA135087K296 CANADA 19/21US912828S760 US TREASURY 2021US345397VU41 FORD MOTOR CRED. 2021USG65309AA76 MCLAREN FINA 17/22 REGSDE000NWB18J3 NRW.BANK IS.A.18J 18/21DE000NLB4ET1 NORDLB IS.S.912DE000HVB2PV3 UC-HVB USD 21 LIBORDE000A1ML1P1 THUERINGEN LS 12/21XS1839375539 S.O.LD.TR.IV 18/21 FLRXS0654493823 INDIAN OIL CORP.11/21REGSUS912828WY26 US TREASURY 2021US9128287F13 USA 19/21US45604HAE71 INDL BK KOREA 18/21MTNFLRIT0004009673 B.T.P. 06-21US45604GAE98 INDL BK KOREA 2021 MTNFLRUS87938WAR43 TELEFONICA EM.13/23US26441CAR60 DUKE ENERGY 16/21US65562QBC87 NORDIC INV.BK 16/21 MTNDE000LB1QA09 LBBW DL-STUFENZINS 18/21USU85969AC41 STILLWATER MNG 17/22 REGSDE000DK8AEN0 DEKABANK DGZ IHS.6235US86787EAX58 TRUIST BANK 18/22 FLR MTNUS097023CL77 BOEING 19/21USU82764AL28 SIRIUS XM RADIO 17/22REGSXS2203810051 AGFU IHSDSME 20/21 FLRUS172967KW08 CITIGROUP INC 2021 FLRUS172967KV25 CITIGROUP INC. 16/21DE000NLB0QF2 NORDLB FESTZINSANL.33/17XS1405778041 BULGARIAN ENERGY 16/21XS1460660035 CDBI TREASURE I 16/21 MTNXS1028948120 PIZZAEXPR.FI.2 14/21 REGSUS988498AH48 YUM BRANDS 2021XS1655322797 EUR. BK REC.DEV.17/21 MTNXS1654191623 UNIL.FIN.NED 17/21 MTN