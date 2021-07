The following instruments on XETRA do have their first trading 28.07.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.07.2021Aktien1 NL0015000F82 Energy Transition Partners B.V.2 IT0005453003 Giglio Group S.p.A.3 CA89602T1012 Tribe Property Technologies Inc.4 CA01374C1095 Alcanna Inc.5 CA17163Y1025 CIBT Education Group Inc.6 US0668491006 Bar Harbor Bankshares7 FR0014003G01 DEE Tech S.A.8 CA38911Y1034 Gravitas Financial Inc.9 FR00140048X2 Ikonisys S.A.10 US71535T1016 Perspectum Group PLC ADR11 US71844V2016 Phillips Edison & Company Inc.12 US8555631022 Starpharma Holdings Ltd.13 BMG0360L1000 Altamira Therapeutics Ltd.14 US59516C1062 Microvast Holdings Inc.Anleihen/Fonds1 XS2366276595 APCOA Parking Holdings GmbH2 XS2366277056 APCOA Parking Holdings GmbH3 DE000NLB3SS5 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-4 CH1118223424 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken5 US78016EZU45 Royal Bank of Canada7 USU6700TAE39 Novelis Corp8 US78016EZV28 Royal Bank of Canada9 US87973RBA77 Temasek Financial [I] Ltd.10 US87973RBB50 Temasek Financial [I] Ltd.11 US87973RBC34 Temasek Financial [I] Ltd.12 DE000DK007G6 DekaBank Deutsche Girozentrale13 DE000DK007H4 DekaBank Deutsche Girozentrale14 DE000HLB2441 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 DE000HLB2433 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 AT0000A2B4T3 GlobalPortfolioOne - I1T EUR ACC