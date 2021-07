DER AKTIONÄR wird 25 Jahre. Nutzen Sie jetzt die Jubiläumsangebote unter: https://tinyurl.com/3mbc37d9 Regulierungswut in China, Quartalszahlen der absoluten Schwergewichte in den USA - die Aktienmärkte weltweit müssen heute einige Themen verarbeiten. Bisher ist das dem DAX in dieser Woche nicht gut gelungen. Heute winkt ein leicht positiver Start. Bei den Einzelwerten geht es heute um den Bitcoin, Apple, Microsoft, Alphabet, Deutsche Bank, DWS, BASF und Hella. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Sissi Hajtmanek mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.