Düsseldorf, 28. Juli 2021 - Die Europäische Zentralbank hat auf ihrer jüngsten Sitzung beschlossen, Klimaschutz als weiteres Ziel ihrer Geldpolitik aufzunehmen. "Das ist ein guter Schritt", sagt Markus W. Voigt, CEO der aream Group. "Noch besser, als schwammige Ziele zu formulieren, wäre es, so vorzugehen, wie das die japanische Notenbank macht." In jedem Fall werden sowohl neue wie bestehende Investments in Erneuerbare Energien an Wert gewinnen. Die japanische Notenbank wird Investitionen in klimafreundliche ...

