DJ EZB/Wunsch: Notenbanken sollten sich aus Klimapolitik heraushalten

Von Joshua Kirby

DOW JONES--Zentralbanker sollten sich nach Ansicht von EZB-Ratsmitglied Pierre Wunsch von Kampagnen zum Klimawandel fernhalten und stattdessen auf ihre Aufsichtsfunktion beschränken. Die Unabhängigkeit der Zentralbanken sei ein "exorbitantes Privileg", und die Geldpolitiker sollten es vermeiden, sich von ihren Kernaufgaben der Preisstabilität und Überwachung zu entfernen, sagte der Gouverneur der Belgischen Nationalbank in einem Interview mit dem Wall Street Journal.

Die US-Notenbank Federal Reserve hat sich im vergangenen Monat aus dem Netzwerk zur Ökologisierung des Finanzsystems (Network for Greening the Financial System - NGFS) zurückgezogen, das 2017 von Zentralbanken und anderen Finanzinstitutionen, vor allem aus Europa, aber auch der chinesischen Notenbank und der Währungsbehörde von Singapur, gegründet wurde.

"Wir sollten keine Aktivisten sein", sagte Wunsch. "Unsere Rolle sollte weiterhin darin bestehen, zu verstehen, wie sich das Klima auf die Wirtschaft auswirkt, ohne zu versuchen, die politische Agenda zu bestimmen."

Die Zentralbanker müssten die Auswirkungen des Klimawandels auf Inflation und Wachstum verstehen. Sie sollten auch die Kosten des Übergangs und die damit verbundenen Kreditrisiken berücksichtigen, sagte er.

"Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass man sich in die Politikgestaltung einmischt", sagte Wunsch. "Ich bin manchmal ein wenig besorgt, dass wir versuchen, politisches Versagen zu korrigieren."

Die Entscheidung der US-Notenbank, sich aus dem Netzwerk zurückzuziehen, fiel in eine Zeit, in der sich Donald Trump darauf vorbereitete, für eine zweite vierjährige Amtszeit ins Weiße Haus zurückzukehren. Fed-Chairman Jerome Powell betonte jedoch, dass das Timing zufällig und die Entscheidung nicht politisch motiviert sei. Vielmehr habe die Fed das NGFS verlassen, weil die Arbeit des Netzwerks von der Konzentration der Zentralbank auf Preisstabilität und Beschäftigung abweiche.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2025 11:40 ET (16:40 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.