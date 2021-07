Die Zahlen kommen in zwei Wochen. Aber schon jetzt ist absehbar, dass die Konsensschätzungen wohl erneut pulverisiert werden, was die Preisdynamik am Stahlmarkt unschwer erkennen lässt. Hinter vorgehaltener Hand greift ein Hedgefonds den Zahlen vor. Der O-Ton: SALZGITTER sei substanziell inklusive des Wertes der CO2-Zertifikate mindestens 50 € wert.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen Bernecker Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

SALZGITTER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de