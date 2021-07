Apple hat am Dienstagabend Quartalszahlen geliefert und die Erwartungen der Analysten regelrecht pulverisiert. Die Freude der Anleger hielt sich im nachbörslichen Handel jedoch in Grenzen. Ihre Sorge: die anhaltenden Probleme bei den Lieferketten.Der Umsatz sprang im Jahresvergleich um 36 Prozent auf 81,4 Milliarden Dollar hoch. Die Erwartungen der Analysten von Erlösen in Höhe von 73,3 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...