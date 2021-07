Nach dem schwächeren Wochenstart zeichnet sich am Mittwoch ein freundlicher Handelsstart am deutschen Aktienmarkt ab. Der DAX wird eine halbe Stunde vor Xetra-Auftakt bei 15.547 Punkten etwas über Vortag gesehen. Im bisherigen Wochenverlauf verlor der DAX rund ein Prozent und rutschte zurück unter die 50-Tage-Linie, die als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt.Im Fokus steht am Abend die US-Notenbank. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...