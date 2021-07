Der Umsatz erhöhte sich im Jahresvergleich um 2,5 Prozent auf 1,2 Mrd. Euro."Das Unternehmen verzeichnet eine starke Umsatzentwicklung getragen von hoher Kundennachfrage, sieht sich jedoch aufgrund von Unterbrechungen der Lieferkette mit Gegenwind und Margenrückgängen konfrontiert, so RHI Magnesita am Mittwoch in einer Aussendung. Die Absatzmengen hätten die Erwartungen des Managements übertroffen. ...

