DJ ZVEI: Welt-Elektromarkt erholt sich 2021 und 2022 deutlich

FRANKFURT/BERLIN (Dow Jones)--Der Weltmarkt für elektrotechnische und elektronische Güter wird sich nach Einschätzung des Zentralverbandes Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) um 9 Prozent im laufenden Jahr steigern, das dabei auch von Basiseffekten getrieben werde. 2022 sollte der Welt-Elektromarkt um 6 Prozent zulegen können, teilte der Verband in Frankfurt mit. Im vergangenen Jahr sei der Markt auf 4.603 Milliarden Euro gekommen. "Damit hat er sein 2019er Niveau trotz Corona-Pandemie halten können", sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann. Für Deutschland rechnet der ZVEI 2021 mit einem Anstieg um 6 Prozent und 2022 um 7 Prozent.

"Vor allem durch Zuwächse in China, aber auch einigen anderen asiatischen Ländern wie Südkorea, Taiwan oder Vietnam konnte ein Rückgang verhindert werden", erklärte Gontermann mit Blick auf den Weltmarkt. Auf Asien entfielen im vergangenen Jahr laut ZVEI mit 2.896 Milliarden Euro 62,9 Prozent des globalen Elektromarktes. Nach seinem immer noch leichten einprozentigen Anstieg 2020 könnte der asiatische Markt 2021 um 10 Prozent und damit unter allen Kontinenten am kräftigsten zulegen. Für 2022 ging der ZVEI hier von einem Wachstum um 7 Prozent aus.

Der chinesische Markt - mit 1.898 Milliarden Euro und einem Weltmarkt-Anteil von 41,2 Prozent der mit weitem Abstand größte Ländermarkt - sollte nach seinem letztjährigen Plus von 4 Prozent 2021 um 11 und 2022 um noch einmal 8 Prozent expandieren können. In Japan ging der Elektromarkt nach den Angaben im vergangenen Jahr schätzungsweise um 6 Prozent auf 296 Milliarden Euro zurück und nahm mit einem Anteil von 6,4 Prozent die dritte Position im globalen Ranking ein. Für dieses Jahr werde hier wieder ein Wachstum von 6 Prozent erwartet, für 2022 ein geringeres von 3 Prozent.

Der gesamt-amerikanische Elektromarkt ist 2020 nach vorläufigen Berechnungen des ZVEI um 3 Prozent auf 852 Milliarden Euro geschrumpft. Sein Anteil am globalen Markt belief sich damit auf 18,5 Prozent. Die Erholungsaussichten für 2021 lägen bei plus 9 Prozent. Im Jahr 2022 könnte der Markt auf dem Kontinent noch einmal um 5 Prozent zulegen. Für den US-Markt - der 2020 um ein Prozent auf 611 Milliarden Euro nachgab und weltweit die zweite Position im Länderranking einnahm - sei für dieses Jahr ebenfalls mit einem Plus von 9 Prozent zu rechnen und im kommenden mit einem Wachstum von 5 Prozent.

In Europa fiel der Marktrückgang 2020 laut ZVEI mit minus 3 Prozent so hoch aus wie in Amerika. Mit 743 Milliarden Euro mache der europäische Elektromarkt noch 16,1 Prozent des Weltmarktes aus. Dieses Jahr könnte er der ZVEI-Prognose zufolge um 7 Prozent zulegen und im kommenden Jahr um 6 Prozent. Der deutsche Markt für elektrotechnische und elektronische Erzeugnisse gab im vergangenen Jahr laut den Angaben um 5 Prozent auf 120 Milliarden Euro nach, blieb mit einem Anteil von 2,6 Prozent aber der fünftgrößte der Welt. Für 2021 rechnet der ZVEI mit einem Anstieg um 6 Prozent. Für 2022 geht der ZVEI von einem Marktwachstum um 7 Prozent auf dann 136 Milliarden Euro aus.

July 28, 2021

