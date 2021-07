Es klingt nach Leierkasten: Der Ausbau der Windkraft in Deutschland kommt mit dem Tempo der Politik nicht nach. Während auf hoher See dieses Jahr kein einziges Windrad hinzukommen wird und die Nordsee-Anlagen im 1. Hj. zudem mit Windflaute zu kämpfen hatten, übt sich die zuletzt gebeutelte Onshore-Branche in Zweckoptimismus.Immerhin besser als 2019, dem schlechtesten Jahr seit Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) im Jahr 2000, laufe es inzwischen wieder, atmen die den Branchenverbände BWE und VDMA Power Systems auf. Für das 1. Hj. 2021 heißt besser 240 neue Windanlagen mit einer Gesamtleistung von 971 Megawatt. Das sei ein Plus zum Vj.-Zeitraum von 62% und bereits mehr, als 2019 im ganzen Jahr zugebaut wurde, betonen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...