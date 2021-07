DJ MÄRKTE ASIEN/Tokio schwach - Hongkong mit Erholungsansatz

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / HONGKONG (Dow Jones)--Im Sog schwächerer Vorgaben der Wall Street ist es am Mittwoch an den Aktienmärkten in Ostasien überwiegend nach unten gegangen. Übergeordnet weiter getrübt war die Stimmung von den jüngsten starken Verlusten an den chinesischen Börsen, die ausgelöst wurden vom verschärften Vorgehen der Regulierer in erster Linie gegen zu mächtig werdende Technologieriesen, zuletzt aber auch gegen Unternehmen aus dem Bildungssektor.

Daneben sorgten die am Abend (MESZ) anstehenden Beschlüsse der US-Notenbank für Zurückhaltung. Marktbeobachter halten es für möglich, dass sich die Notenbanker angesichts der derzeit hohen Inflationsraten falkenhafter äußern werden.

Erholungsansatz in Hongkong

Der HSI (+1,3% im Späthandel) in Hongkong zeigte einen ersten Erholungsansatz nach dem Einbruch der Vortage. Dazu passend legten die Kurse der Technologieschwergewichte Alibaba (+1,8%) und Meituan (+7,0%) zu, während Tencent um weitere 1,9 Prozent nachgaben. Kräftig erholt zeigten sich dagegen New Oriental Education (+12,9%). Der Schanghai-Composite gab derweil erneut nach um 0,6 Prozent.

Größter Verlierer war Tokio mit einem Minus des Nikkei-Index von 1,4 Prozent auf 27.581 Punkte. Er hatte sich am Vortag dem Abwärtsstrudel noch entziehen können, bekam aber nun Gegenwind vom festeren Yen. Der zog an, weil er als sicherer Hafen gesucht war in der eingetrübten Stimmung. Belastend wirkte aber auch, dass in Tokio am Dienstag ein Rekordwert an Neuinfektionen mit dem Covid-19-Virus gemeldet wurde.

Das Minus von 0,7 Prozent in Sydney nach dem jüngsten Rekordhoch führten Marktteilnehmer auch auf den um vier Wochen verlängerten Lockdown in Sydney zurück.

Mitsubishi Motors starten nach Quartalszahlen durch

Mitsubishi Motors machten in Tokio einen Satz um 8,4 Prozent nach oben, gestützt von einem angehobenen Umsatz- und Gewinnausblick des Autoherstellers. Nissan Motor zogen unmittelbar vor der eigenen Ergebnispräsentation um 3,9 Prozent an. Shin-Etsu Chemical büßten nach dem Geschäftsbericht 1,3 Prozent ein. Für Nisshin Seifun ging es dagegen um über 4 Prozent aufwärts nach einer Anhebung des Ausblicks. Auf den Verkaufslisten standen angesichts der Pandemie-Sorgen in Japan Aktien aus dem Transportsektor wie Keio, Central Japan Railway, West Japan Railway, ANA Holdings und Japan Airlines.

SK Hynix (-1,7%) gaben in Seoul weiter nach, trotz insgesamt solide ausgefallener Zweitquartalszahlen. Der Kurs des Apple-Zulieferers LG Innotek gab um 2,6 Prozent nach, obwohl Apple am Vorabend einen Rekordgewinn ausgewiesen hatte. LG Display (+1,8%) profitierten dagegen von besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen.

Quartalszahlen gab es in Sydney von den Minenbetreibern IGO (-1,8%), Mount Gibson (-7,1%) und St Barbara (-1,7%), deren Aktien durchweg negativ reagierten. Nickel Mines knickten nach den Geschäftszahlen um 1 Prozent ein.

Ölpreise von Vorratsdaten gestützt

Die Ölpreise stiegen um gut ein halbes Prozent, nachdem in den USA ein Branchenverband über einen Rückgang der Ölvorräte für die vergangene Woche berichtet hatte. Damit setzte sich der in der Vorwoche unterbrochene wochenlange Trend sinkender US-Ölvorräte fort. Zudem verringerten sich auch die Benzinvorräte deutlich.

