DJ Neu im Büro- und Buchhaltungs-Paket von OfficeFreund: DATEV Exportmodul V.9.31. für Kanzlei-Rechnungswesen - OfficeFreund Software ermöglicht durch DATEV Exportmodul die schnelle Weiterarbeit in Kanzleien

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

München (pts015/28.07.2021/09:25) - Buchhalter und Steuerberater müssen in Deutschland noch immer große Datenmengen mühsam von ihren Klienten durch händisches Eintippen übernehmen. Dafür werden den Klienten jährlich viele Millionen Euro an Zeitaufwand in Rechnung gestellt, da Kanzleien meist nach Arbeitsminuten oder auch nach Datenzeilen verrechnen. Genau das war der Grund, warum die Entwickler der aktuell günstigsten Allround-Bürosoftware "OfficeFreund", das DATEV Exportmodul V.9.31. ins eigene Softwarepaket integriert haben. "Wir sparen den Unternehmern nicht nur Zeit, sondern vor allem viel Geld, das sonst unnötig für die händische Datenübernahme verrechnet werden würde. Schon alleine darum zahlt sich die Nutzung von OfficeFreund im Büro aus", so CEO Dipl. Ing. Spatz. Gratis-Software-Test: https:// www.officefreund.de

Schnelle und barrierefreie Bearbeitung aller Daten im Businessalltag

Mit der Bürosoftware OfficeFreund können für die Buchhaltung relevante Zahlen sehr einfach und schnell in DATEV exportiert werden, um Zeit sowohl im eigenen Unternehmen als auch Arbeitszeit beim Buchhalter oder Steuerberater einzusparen.

"Der große Vorteil ist die hohe Kompatibilität mit den Standardeinstellungen von DATEV, daher werden die Datenfelder beim Übertrag automatisch richtig zugewiesen und ausgefüllt, um Fehler zu vermeiden. OfficeFreund kann nicht nur alle Geschäftsprozesse in mittelständischen Unternehmen maßgeschneidert auf das jeweilige Unternehmen bearbeiten, sondern sehr einfach auch in andere Softwareprogramme exportieren. Ein neues Feature in diesem günstigsten und dennoch umfassenden OfficeFreund-Bürosoftwarepaket ist das integrierte DATEV Exportmodul V.9.31. für Kanzlei-Rechnungswesen", erklärt CEO Dipl. Ing. Spatz.

Datenübertragung, Angebot, Rechnungslegung und Mahnwesen - OfficeFreund kann alles

Viele Abläufe innerhalb des Unternehmens laufen mit OfficeFreund fast automatisch und können auf Wunsch und mit der jeweiligen Zugangsberechtigung von jedem Mitarbeiter zu jeder Zeit eingesehen und bearbeitet werden. Die Software stellt Abläufe wie die rechtzeitige Rechnungs- oder Mahnungserstellung dar. OfficeFreund ist rechtssicher und entspricht den neuesten Gesetzesnormen für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Infos über Preise und Serviceumfang von OfficeFreund auf https://www.officefreund.de/preise - dem Anwender stehen telefonischer Support und der Aktualisierungsservice ohne Mehrkosten zur Verfügung.

(Ende)

Aussender: Die Unternehmersoftware est. 1999 GmbH Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Arnold Spatz Tel.: +49 89 41856786 E-Mail: info@officefreund.de Website: www.officefreund.de

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20210728015 ]

(END) Dow Jones Newswires

July 28, 2021 03:26 ET (07:26 GMT)