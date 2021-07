"Dividende gut, alles gut." Nach diesem Motto kaufte ich am Anfang meiner Investorenlaufbahn vorzugsweise Aktien mit hohen Dividendenrenditen. Mittlerweile achte ich auf die Gesamtrendite. Und investiere in Unternehmen, bei denen ich davon ausgehe, dass sie in zehn Jahren wesentlich besser dastehen werden als heute. Bei folgenden drei Unternehmen bezweifle ich dies und habe meine Aktien daher trotz einer jeweils eher günstigen Bewertung verkauft. Allianz Die Allianz (WKN: 840400) ist eines der größten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...