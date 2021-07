Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute steht das Ergebnis der FOMC-Sitzung im Mittelpunkt des Interesses, berichten die Analysten der Helaba.Es gebe durchaus Gründe, einen Wechsel in der geldpolitischen Ausrichtung zu diskutieren. Zu den prominentesten gehöre die steigende Teuerungsrate, die im letzten Monat mit 5,4% VJ das höchste Niveau seit 13 Jahren erreicht habe. Auch die Kernteuerung sei stärker gestiegen als gedacht. Allerdings würden die Notenbanker aufgrund des Teuerungsschubes nicht müde, die temporären Faktoren dieser Entwicklung herauszustellen und so den Handlungsdruck abzumildern. Die Verwerfungen durch die Pandemie seien in den Preisstatistiken enorm und so scheine eine ruhige Hand angeraten zu sein, zumal sich die Situation am Arbeitsmarkt noch nicht vollständig erholt habe. Es würden weiterhin Millionen von Jobs fehlen und so werde die FED diesen Punkt unterstreichen, um Zeit zu gewinnen. ...

