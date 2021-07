Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der DWS Smart Industrial Technologies LD-Fonds (ISIN DE0005152482/ WKN 515248) investiert in Aktien ausgewählter Unternehmen der Bereiche Infrastruktur und Industrie, so Marcus Poppe, Fondsmanager bei DWS.Globale Industriewerte seien im Juni hinter dem breiteren Markt zurückgeblieben. Trotz gestiegener Inflationsdaten in den USA halte die US-Notenbank an ihrer expansiven Geldpolitik fest und erwäge eine Erhöhung des Leitzinses frühestens 2023. Infolgedessen schienen die Anleger zu der Annahme zu neigen, die Inflation wäre vorübergehend, so die Experten der DWS. ...

