Auch der Solarmodulhersteller JinkoSolar kann sich der angespannten Stimmung am chinesischen Gesamtmarkt nicht entziehen. Ausgelöst wurde diese durch eine schärfere Regulierung des Internet- und Bildungssektors. Aus Angst vor weiteren Eingriffen in anderen Branchen musste die JinkoSolar-Aktie am Dienstag um 13,8 Prozent einbüßen.Zwischen Mitte Mai und Anfang Juli konnte die JinkoSolar-Aktie einen über 125-prozentigen Höhenflug hinlegen. Knapp über der Unterstützungszone bei 55,82 und 58,23 Dollar, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...