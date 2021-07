Unterföhring (ots) - Jetzt heißt es noch einmal: volle Konzentration, volle Power und vollen Einsatz. Am Freitag, 30. Juli, um 20:15 Uhr geht's in SAT.1 bei "99 - Eine:r schlägt sie alle" für 34 Kandidat:innen um die große Gewinnsumme von 99.000 Euro.Ob Koffer packen, Entenangeln, Wurfzelte einpacken, Zitronen auspressen, Stelzenlauf, Kinderstühle zusammenbauen oder Beine hochhalten. Für die 16 Kandidatinnen und die 18 Kandidaten gibt es nur eine einzige Bedingung: Werde nie der oder die Letzte!Johanna Klum und Florian Schmidt-Sommerfeld moderieren und kommentieren "99 - Eine:r schlägt sie alle!". Produziert wird "99 - Eine:r schlägt sie alle!" von Fabiola.Weitere Informationen unter: www.sat1.de/tv/99Hashtag zur Show: #99Einerschlägtsiealle"99 - Eine:r schlägt sie alle!" am 30. Juli 2021, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Pressekontakt:Katrin Dietz / Tina LandCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154 /-1192email: katrin.dietz@seven.one / tina.land@seven.onePhoto Production & EditingKathrin Baumann / Carolin Klemaphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170 / +49 1604798508email: kathrin.baumann@seven.one / carolin.klema@seven.onOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4979931