Ortenburg (ots) - Das Bauen mit Holz liegt nicht nur im Trend, sondern ist angesichts des Klimawandels von größter Relevanz. Die Sonnleitner Holzbauwerke GmbH & CO. KG aus Ortenburg setzt seit über 50 Jahren auf den Bau von Ein- und Mehrfamilienhäusern in ökologischer und energieeffizienter Holzbauweise und erfüllt damit höchste Ansprüche in Bezug auf Nachhaltigkeit und Wohngesundheit.Umwelt- und Klimaschutz nehmen auch im Hausbau einen immer größeren Stellenwert ein. Eine besondere Rolle spielt hierbei der Einsatz von ökologischen Materialien, wobei dem Baustoff Holz eine Schlüsselfunktion zukommt. Holz ist ein natürlicher und nachwachsender Rohstoff, der keinen Müll verursacht und als Kohlenstoff-Speicher den CO2-Anstieg eindämmt. Im Vergleich zu anderen mineralischen oder metallischen Baumaterialien verursacht er weniger "graue Energie", die für die Errichtung, Nutzung, Instandhaltung und Entsorgung von Häusern aufgewendet wird. Häuser in Holzbauweise profitieren darüber hinaus von den vielen positiven Eigenschaften des Baustoffes.Holzhäuser punkten mit Energieeffizienz und kurzer BauzeitAnders als CO2-intensive Materialien wie zum Beispiel Zement, lässt sich Holz als Baumaterial klimaneutral herstellen und erfüllt dennoch alle technischen Anforderungen in Hinblick auf Brandschutz und Statik. Es ist elastischer als Beton, druckfester als Ziegel, hitzebeständiger als Stahl und dämmt bis zu 20 Mal besser als Beton. Holz besitzt eine geringe Wärmeleitfähigkeit und eine gute Wärmespeicherkapazität. Dadurch verfügen Holzhäuser über ausgezeichnete Dämmeigenschaften und speichern die Wärme besonders effizient. Das ist auch der Grund, weshalb sie deutlich weniger Heizenergie benötigen. Dennoch sind die Wände von Häusern in Holzbauweise schmaler. Der geringere Platzverbrauch wirkt sich direkt auf die Wohnfläche aus, die bei Holzhäusern dadurch bis zu zehn Prozent höher ausfällt. Vorteile ergeben sich ebenfalls in Hinblick auf die Bauzeit. Da Holz im Gegensatz zu Beton keine langen Trocknungszeiten benötigt und sich bestens für die Vorfertigung eignet, können Holzhäuser in kurzer Zeit bezugsfertig sein.Holz sorgt für angenehmes Raumklima und verbessert die WohnqualitätAls nachhaltiger Baustoff verfügt Holz über einzigartige natürliche Eigenschaften, die sich direkt auf die Wohnqualität auswirken. Holz spricht nahezu alle Sinneswahrnehmungen an: Es hat eine angenehme Oberflächentemperatur, wirkt warm, lebendig und dank seiner Maserungen und verschiedenen Farbtöne sehr ansprechend. Dank seiner wohltuenden ätherischen Öle verströmt es einen angenehmen Duft. Da Holz diffusionsaktiv ist, Wasserdampf aufnimmt und bei Bedarf wieder an die Raumluft abgibt, schafft es eine wohngesunde, ausgeglichene Luftfeuchte und reguliert das Raumklima auf natürliche Weise. Während sich andere Baumaterialien, wie zum Beispiel Kunststoff, elektrostatisch aufladen und Staub anziehen, wirkt Holz antistatisch und ausgleichend auf die Sauerstoffionisierung. Das fördert nicht nur die Immunabwehr, sondern kommt auch Allergikern zugute.Holzhäuser von Sonnleitner vereinen zahlreiche VorteileSonnleitner Holzbauwerke aus Ortenburg in Niederbayern nutzt all diese positiven Eigenschaften des natürlichen Baustoffs und bietet Ein- und Mehrfamilienhäuser in Holzbauweise an, die individuell geplant und größtmöglich vorgefertigt sind. "Richtig gut planen, bauen und wohnen" - das ist die Philosophie der Firma Sonnleitner, die bei ihren Komplettlösungen auf Qualität, Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und gesundes Wohnen setzt. Das Holz, das für die Sonnleitner-Holzhäuser verwendet wird, stammt aus regionalen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und benötigt zur Herstellung gegenüber einem konventionellen Ziegelhaus nur etwa ein Viertel der Energie. Es wird im Winter geschlagen, trocknet ein Jahr lang an der Luft und wird schließlich mit modernster computergesteuerten Trocknungsanlagen veredelt. Architekten übernehmen die individuelle Planung der Holzhäuser und berücksichtigen hierbei die jeweiligen Wünsche der Bauherren - unabhängig davon, ob das Haus eher als traditionelles Holzhaus oder im Bauhausstil errichtet werden soll. Zudem besteht die Möglichkeit, zwischen zwei patentierten Klimawandsystemen zu wählen, die bei der Umsetzung viele Möglichkeiten bieten und ausschließlich aus Holz bestehen: TWINLIGNA mit sichtbarer Massivholzfassade und MONOLIGNA mit verputzter Holzhausfassade. Beide Wandsysteme verfügen über sehr gute Dämmeigenschaften und sorgen für einen niedrigen Heizenergieverbrauch und ein positives Raumklima. Durch die moderne, größtmögliche Vorfertigung im Werk in Ortenburg und der zusätzlichen Option des Innenausbaus sind Sonnleitner-Häuser in kürzester Zeit bezugsfertig. So kann jeder seinen persönlichen Traum von einem ökologischen, ökonomischen und nachhaltigen Holzhaus mit einer ansprechenden Architektur und kurzer Bauzeit verwirklichen.Über die Sonnleitner Holzbauwerke GmbH & Co. KGSonnleitner realisiert mit ca. 120 Mitarbeitern pro Jahr 80 bis 90 Bauvorhaben, das einem Jahresumsatz von ca. 20 Millionen Euro vor Steuern entspricht. Das Unternehmen kann inzwischen auf ein 100-jähriges Firmenbestehen zurückblicken und realisierte während der letzten 50 Jahre über 3.500 Bauvorhaben in hochwertiger Holzbauweise.