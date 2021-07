Bayer sieht sich in den USA erneut mit den Altlasten aus der Monsanto-Übernahme konfrontiert. Ein Geschworenengericht im US-Bundesstaat Washington verurteilte das Unternehmen zu einer Zahlung von insgesamt 185 Millionen Dollar an vier Beschäftigte einer Schule wegen der Chemikalie PCB, wie ein Bayer-Sprecher am Mittwoch bestätigte.

