Der Grazer Anlagenbauer Andritz hat einen Millionenauftrag in Nordwales akquiriert: Der Technologiekonzern wird sechs neue Kugelschieber für das Pumpspeicherkraftwerk Dinorwig in Llanberis in der Grafschaft Gwyneddd liefern. Die ersten beiden werden Mitte 2023 installiert, die anderen folgen Mitte 2025, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Über den Auftragswert wurde Stillschweigen vereinbart, ...

