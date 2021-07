Brechen (www.anleihencheck.de) - Abstimmung ohne Versammlung nicht beschlussfähig - VEDES AG wird zweite Gläubigerversammlung einberufen, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.Die Abstimmung ohne Versammlung zwischen dem 24. und 26. Juli betreffend die VEDES-Anleihe 2017/22 (ISIN DE000A2GSTP1/ WKN A2GSTP) sei nicht beschlussfähig gewesen, da das erforderliche Quorum von 50% des ausstehenden Anleihevolumens (25 Mio. Euro) nicht erreicht worden sei. VEDES werde deshalb seine Anleihegläubiger zur Teilnahme an einer zweiten Gläubigerversammlung einladen, die im September 2021 nach der Ferien- und Urlaubszeit in Form einer Präsenzveranstaltung in Nürnberg stattfinden solle. Der genaue Termin werde noch mitgeteilt. ...

