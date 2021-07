Bonn (ots) - "Wir schaffen das!" Der legendäre Satz von Bundeskanzlerin Angela Merkel hat 2015 die Politik geprägt - und das Bild Deutschlands in der Welt. Doch wie sieht die Situation heute aus, zum Ende ihrer Kanzlerschaft? Haben wir die Herausforderung gemeistert, Geflüchtete aufzunehmen und zu integrieren? Zwar war die Flucht hunderttausender Menschen 2015 historisch, aber auch heute nehmen noch viele die gefährliche Route in Richtung Europa auf sich, um ein besseres Leben zu finden. Heute gibt es neue Herausforderungen und Konflikte, noch immer sterben Menschen auf der Flucht über das Mittelmeer.



Moderatorin Sara Bildau spricht unter anderem mit Prof. Petra Bendel, Politikwissenschaftlerin an der Universität Erlangen-Nürnberg, die dort den Forschungsbereich Migration, Flucht und Integration leitet sowie mit dem Journalisten Bamdad Esmaili, der selbst als Geflüchteter vor vielen Jahren nach Deutschland kam und heute u.a. für das Format "WDRforyou" arbeitet.



