Die Nachfrage nach Luxuseinfamilienhäusern ist im Coronajahr 2020 gestiegen. Vor allem in Tirol zogen die Preise für ein Einfamilienhaus im Luxussegment stark an, wie der Maklerverbund Remax am Mittwoch bekanntgab. Der Durchschnittspreis der 146 angebotenen Tiroler Einfamilienhäuser der Luxusklasse lag im abgelaufenen Jahr mit je 1,96 Mio. Euro so hoch wie nirgendwo sonst in Österreich.Die Top-5-Einfamilienhäuser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...