NEW YORK (dpa-AFX) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Traton nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die endgültigen Resultate der VW-Lkw- und Busholding hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die aktuellen Markterwartungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) hätten noch Luft nach oben./la/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2021 / 03:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2021 / 03:33 / ET

DE000TRAT0N7