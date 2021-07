Die Wiener Börse hat am Mittwoch zu Mittag befestigt tendiert. Der ATX notierte gegen 12 Uhr mit einem Aufschlag von 0,50 Prozent bei 3.503,44 Punkten. Auch an den europäischen Leitbörsen herrschten nach zwei schwächeren Tagen positive Vorzeichen vor. Im Vorfeld der am Abend anstehenden Bekanntgabe der geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank stehen in der laufenden Berichtssaison die veröffentlichten ...

