Der Umsatz des iPhone- und iPad-Herstellers sprang im Jahresvergleich um 36 % auf 81,4 Mrd. $. Unterm Strich verdiente APPLE rund 21,7 Mrd. $ und damit 93 % mehr als im Vorjahr.



Wachstumsgarant blieb das iPhone-Geschäft, das um fast 50 % auf rund 39,6 Mrd. $ zulegte. Das margenstarke Service-Geschäft um Apple-Music, iTunes, iCloud und Co. wuchs um fast ein Drittel auf knapp 17,5 Mrd. $. APPLE hat mehr als 700 Mio. Abo-Kunden, innerhalb eines Jahres kamen 150 Mio. dazu.



Der Mac-Umsatz kletterte um 16 % auf 8,2 Mrd. $, das iPad-Geschäft legte um 12 % auf fast 7,4 Mrd. $ zu. In der Wearables-Sparte stiegen die Erlöse um 36 %. Wachstum an allen Ecken und Enden.



Insgesamt lag APPLE mit den Zahlen deutlich über den Analystenerwartungen. Dennoch gab es in der Nachbörse ein kleines Minus von 2 %. Die Aktie war im Vorfeld bereits deutlich gestiegen. Außerdem wurden für das laufende Quartal Lieferengpässe eingeräumt.



