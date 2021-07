NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novartis nach Zahlen von 80 auf 84 Franken angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Richard Vosser passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studien nach den Quartalszahlen und dem bekräftigten Jahresausblick seine Prognose für den Kerngewinn je Aktie des Schweizer Pharmaherstellers leicht an. Er traut Novartis nun für den Zeitraum 2022 bis 2025 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate bei dieser Größe von 2 Prozent zu. Das sei aber deutlich weniger als EU-weit die großen Pharmakonzerne im Schnitt erwirtschafteten./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2021 / 00:13 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2021 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012005267

NOVARTIS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de