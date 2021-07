++ Europäische Märkte handeln höher ++ DE30 testet Widerstand bei 15.560 Punkten ++ Deutsche Bank und Deutsche Börse berichten über Q2-Ergebnisse ++ Die europäischen Aktienmärkte notieren am Mittwoch höher, trotz einer weiteren schwachen Sitzung in Asien. Der deutsche Leitindex (DE30) und der britische FTSE 100 (UK100) sind die europäischen Underperformer, die jeweils um 0,2% zulegen. Der niederländische AEX (NED25), der italienische FTSE MIB (ITA40) und der spanische IBEX (SPA35) sind die Spitzenreiter mit Zuwächsen von jeweils über 0,6%. Das wichtigste Ereignis des Tages ist die FOMC-Entscheidung am Abend (20:00 Uhr). Es wird jedoch nicht erwartet, dass die US-Notenbank größere Ankündigungen oder Änderungen ihrer Politik vornimmt. Quelle: xStation 5 Ein Blick auf den DE30 im M30-Chart zeigt, dass sich der Index in einer interessanten technischen Lage befindet. Der Index testet die kurzfristige Widerstandszone bei ...

